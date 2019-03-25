【夾公仔機】生意穩賺無蝕？　台主分享：要賺錢首先你要有良心

最近閒來無事逛街，你有沒有夾公仔？近半年香港夾公仔機店鋪愈開愈多，18區總有一間在附近。常聽說經營夾公仔店舖是穩賺無蝕的一盤生意，又傳聞坊間很多黑心台永遠出不了貨，到底事實是否這樣？《開罐 Opener》訪問了一位夾公仔機的台主（夾公仔的經營者），分享當台主的辛酸事及教大家如何較易夾到公仔。

現時香港的夾公仔店鋪大致分為兩種，一種是無人店，現場不會有員工在場，所有夾公仔機都歸店主所有；另一種是台主店，店主把場內的夾公仔機出租給不同台主，由台主自己營運自己的夾公仔機。今次的受訪者Simon（化名）屬於後者，在兩個月前租用了一台夾公仔機，兩個月的台主體驗令他感受頗深。

夾公仔機台主向大家分享經營上的苦與樂。（HK01圖片）

（視覺中國）

夾公仔機是否賺很多？

「其實當台主不會賺得很多，就當多了一筆零用錢吧！」Simon認為扣除租金及入貨的成本，夾公仔機確實可以賺取到一些金錢，但總體而言不會多得足夠你生活。

「其實週一至週五人流不算太多，普通打工仔或學生平日已經很累，在假日才會出來夾公仔輕鬆一下，所以平均一個月只有大約8日才算是人流多的時間。真的賺大錢應該是開夾公仔店鋪的老闆，不是台主。」

（《奇怪的搭擋》劇照）

不喜歡夾公仔，不要當台主

Simon提及做台主最花費不是金錢，而是時間與心力。「首先你要想想你的客群喜歡什麼，然後花時間選購你的貨品。而且現在這麼多夾公仔機選擇，你必須定期更換一下你的貨品，讓客人有新鮮感，下次再吸引他過來。」

而Simon自稱無論幾忙碌，都會到場視察一下。「每天到場是為了防止你的夾公仔機被人夾空後，其他人沒有公仔可夾。所以很多台主都跟我一樣，同時打兩份工似的，每天放工就過來駐場，幫夾公仔機補貨，到晚上又檢查機台有否損壞，例如爪力是否正常，爪有否落到更深位置等等，留守至12點實屬閒事。」所以他覺得台主們都是真心喜歡夾公仔才有心力經營。

「其實台主們自己相互間有很多交流，大家會一起討論這一個公仔應該怎樣夾，又會到其他台「打台」，挑戰一下其他台主的夾公仔機。如果不是喜歡夾公仔，相信大家都不會有心力每天留守到深夜吧！」

（《請和廢柴的我談戀愛吧》劇照）

有良心才可賺到更多

問到Simon對於坊間常有傳言有很多黑心台主，他就認為是顧客誤會了。「很多時候都是人客不懂得夾公仔的關鍵才會覺得是黑心機。有一次我明明把爪力加強了，有客人夾不到就在我的IG上留言說我的機是黑心台，「呃人錢」。但其他懂得技巧的夾了三下就已經「出貨」（夾到公仔的術語）了。」

Simon認為香港人很多都是精明消費者，一兩下夾不起公仔就會主動放棄，所以做一個「佛心台主」，讓客人較容易夾到公仔，貨便去得更快，反而更易賺到錢。

而作為台主的Simon，都有幾個貼士提供給讀者，在夾公仔時需要注意的幾項小事。

（資料圖片）

【1】夾前給點耐性觀察

Simon說每部夾公仔機的設定都有不同，千萬別以為夾公仔可以一步登天，一夾即出。大家在夾公仔前不妨看一看別人夾，看看他的爪力是否夾得起公仔，爪的搖晃程度是否可以甩爪，公仔的擺位是否近洞口等。夾前先分析一下，保證事半功倍。

（視覺中國）

【2】留意台主有否在場

如果是到有台主駐場的夾公仔店時，Simon提議可以主動一點請教台主「教路」，或是請求台主幫忙把心儀的公仔擺到比較好的位置。大多數的台主都會熱心幫忙，因為台主們都想客人打好關係，希望客人下次再來打台。

（HK01圖片）

【3】留意伏位

Simon說有些夾公仔機不一定是黑心台，但公仔可能已經被其他人「夾衰咗」，變成不能夾到的位置。如果發現公仔近窗邊，那瓜子多數到不了，很難夾起公仔；另外也要留意一些公仔堆內會出現一些坑口，一旦公仔跌進入就難以夾起。Simon提醒大家如果看到這些情況，不如兜一圈再回來，看看心儀公仔有否擺回理想位置，再夾也不遲。