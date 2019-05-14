【居屋2019】裕泰苑貨尾160分鐘售罄　7萬元上車買家：如中六合彩

房委會今日（14日）邀請1,000名單身人士到樂富居屋銷售中心選樓，而開售只有2小時40分鐘（160分鐘），即今早11點40分，「新居屋2018」東涌裕泰苑最後約40個單位已極速全部售出。而新一期居屋則會在5月30日接受申請，房委會將於5月23日派發申請表，同時亦會首次接受電子申請。 有第一次抽居屋的申請者今日選到餘下最高層單位，只137萬元，由於是綠表申請人，可以低至約7萬元首期上樓，形容「如中六合彩。」亦有申請者因現場只剩下低層單位，「揀唔落手」唯有放棄購買。

今期居屋餘下40多個單位，在今日上午已全數售出。(侯彩琳攝)

今日只剩39小型單位

據現場房屋署職員指，今早共邀請1,000人分成9時、10時半、12時共三批人士選樓。記者今早(14日)在客務中心見到，現場人頭湧湧，今早9時45分東涌裕泰苑只剩餘39伙低層單位，A座剩餘10伙單位，而B座剩餘29伙單位。

截至11時，只剩下14伙低層單位可供選購。未出售單位均為實用面積278至320平方呎的小型單位。

上午10時左右，不少中籤者到場選樓。(侯彩琳攝)

成功購入15樓單位的陳小姐形容自己心情如中六合彩。(侯彩琳攝) 15樓是貨尾單位中最高層 多長者到場 距離第一批申請者選樓不足3小時，到11時40分，房委會貼出告示，指東涌裕泰苑單位已經極速全部售出，亦即新居屋2018全部單位都已賣出。有不少已經到場的市民，眼望熒光幕上可供選擇的單位變成「0」，一臉失望。房屋委員會職員指，今日受邀到場選樓的都是綠表申請者，而就記者現場所見，有不少長者到場選樓。 任職零售業的陳小姐以約137萬元買入裕泰苑B座15樓約278平方呎單位，第一次抽居屋的她形容能夠「一擊即中」，「開心過中六合彩！」而據房委會資料顯示，15樓單位是今日可選購單位中最高樓層。陳小姐被安排在9時選樓，而她今早8時多到場了解情況。 陳小姐直言選樓十分緊張，眼見現場可供選購的單位越來越少，她「以為沒有機會，都係打算有些經驗。」怎知最終能購得心頭好。由於她是綠表申請人，首期最低只需樓價5%，即6.85萬元便可上車。

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135萬香港仲邊度買到樓啊！ 已退休黃先生以135萬元買到裕泰苑B座3樓單位

黃女士指因裕泰苑只剩低層單位，故沒有購入居屋。(侯彩琳攝) 未能購入最心水單位 價錢便宜最吸引 已經退休的黃先生今次是第三次抽居屋，他以約135萬購入B座3樓單位。黃先生指單位雖然「唔係最啱心水」，但都「唔失望」，他指居屋價錢較便宜，是最大吸引點。他更直言說：「135萬香港仲邊度買到樓啊！」 被安排在10時半選樓的黃先生，今早9時已經到場，他形容選樓場面緊張，見到「熒光幕數字一路跌」，原本都「打定輸數」。他形容購入單位望山，而自己已經退休，故居住東涌不會有交通問題。 計劃結婚情侶：公屋唔好住 供私樓有壓力 家住沙田舊公屋的黃小姐和陳先生，以約135萬購入中低層單位，雖然單位並非「最心水」，但黃小姐指「公屋真係唔太好住」。陳先生解釋他們所居住的公屋單位衛生環境較差，而周邊配套不太齊全，故一直希望可以轉到居屋居住。而計劃結婚的黃小姐和陳先生指，對購買私人樓宇有壓力，故是次能購入居屋單位，算是「中了六合彩。」 第一次抽居屋的黃女士原本打算購入單位與年邁父母居住。雖然有機會選樓，但可供選擇的只有低層單位，且東涌裕泰苑離市區較遠，令黃女士「揀唔落手」，更直言「抽到都唔係好開心。」

今期最後上車客：冇咩特別心情

而據現場申請者所指，購入今期居屋最後一個單位的「幸運兒」是一名女士。該名女士帶同女兒到場選樓，但不願和記者多談，只表示以平常心來選樓。對於購入今期最後一個居屋單位「冇咩特別心情。」

未能選樓申請者：希望在明天

現場亦有不少申請者未能選購單位，有不願透露姓名的申請者直言「無所謂」，會等下次再抽過，探信「希望在明天。」而從2012年便開始抽居屋的67歲魯先生指，因自己所居住的居屋不足100平方呎，故期望能購入居屋，「有居屋就得，要求好簡單」。雖然未能如願，他亦指「平常心面對」。