【居屋2019】裕泰苑售罄　今期4431伙全售出　9日後派下期申請表

市價52折居屋長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑，合共4,431伙單位今日（14日）上午已全數售罄。整個揀樓程序由2月28日起展開，直至今日已歷時約兩個半月。 未能在這期居屋成功購樓的市民，很快可以再參與居屋大抽獎！新一期居屋涉及6個屋苑共4,871伙，亦會在5月23日起派發申請表格，並於5月30日至6月12日接受申請。攪珠日期將於8月進行 ，並料11月揀樓。這一期居屋單位以市值五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元。

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今期居屋餘下40多個單位，在今日上午已全數售出。(侯彩琳攝)

至11時僅餘14伙低層單位

房委會今日邀請1000名單身人士到樂富居屋銷售中心揀樓，購入餘下的40多個裕泰苑單位。換言之，今期居屋所有單位已悉數售出。

據現場房屋署職員表示，今早共邀請1000人分三批人，在9時、10時半、12時選樓。記者今早在客務中心所見，現場可謂人頭湧湧，今早9時45分，東涌裕泰苑只剩餘39伙低層單位，A座剩餘10伙單位，B座剩餘29伙單位。

截至11時，只剩下14伙低層單位可供選購。未出售單位均為實用面積278至320平方呎的小型單位。

至11時40分，東涌裕泰苑單位全部售出，即今期居屋所有單位售罄，第三批獲邀揀樓人士只好失望而回。

單身400配額盡用

凱樂苑及啟朗苑早於4月中時已售罄。由於單身人士的揀樓次序排最後，故只有較偏遠的東涌裕泰苑可選，全部都是面積約275至319平方呎的最細單位。

房委會預留予單身人士的配額是400個，今日單身者的配額已正式用盡，即今期居屋單位揀樓程序已結束。

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新一期居屋5月30日接受申請

今期居屋申請收到27.2萬份申請表，白表申請者有23.6萬份，綠表申請者則有3.6萬份，申請宗數破歷史新高。

若錯失今次機會，房委會亦會於5月30日推售新一期居屋，涉及6個屋苑共4,871伙，以五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，單位實用面積由約276平方呎至約568平方呎。

房委會擬於5月23日起派發申請表格，並於5月30日起接受申請，今次亦會是首次接受電子化申請。