【居屋揀樓．政策分析】18歲學生抽中居屋　房委會鼓勵靠父母幹？

去年推出的居屋項目正進行揀樓程序，《香港01》報道，有18歲留學英國女生首次以單身人士身份抽居屋一擊即中，明言入市後將由父母代為供款，也有母親表示會為仍然在學的兒子入表。個案引起網民熱議，有人質疑仍在求學的年輕人也加入「居屋大抽獎」，對其他有更逼切需要上車的市民不公平。事實上，有個方法可以避免這情況，就是設定白表申請者入息下限，這可阻隔完全靠「父母幹」的申請者。 在2014年居屋復售前，長遠房屋策略督導委員會（長策會）曾經建議為居屋白表設入息下限，後來亦放上房委會的議程討論。不過，這建議後來在幾乎無討論之下，就被房委會否決。

18歲的易小姐首抽即中，但會由父母代為供樓。（張嘉敏攝）

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設入息下限 防止完全靠人「代供」

樓價高企之下，資助房屋成為大批無份輪公屋、私樓買不起的市民置業重要途徑。但除夾屋外，多年來資助出售房屋，均不設入息及資產下限，只有上限。這會衍生一個問題：部分市民因在學等原因而未有收入，但只要有抽籤運、在父母資助下即可一步登天成為業主。

當然，即使設定入息下限，準業主也可能向父母尋求資助，但起碼證明申請者有基本經濟能力，不會百分百靠父幹母幹付首期及供樓。這亦可將申請者收入水平限制在某個特定範圍，瞄準真正需要政策幫助的人。例如在今次個案，若事主畢業後成為專業人士高薪一族，惟因早年已獲得居屋，即使日後放售單位，也會白白奪走另一位夾心打工仔在今輪居屋中籤的機會，未必符合居屋政策原意。

對於是否要設入息下限的問題，在2010年，時任特首曾蔭權推出可租可買「置安心」計劃（即今日青衣綠悠雅苑）時，已可看到一些端倪。項目於2012年12月起推售，5.8萬宗申請中，有約2,000宗來自「收入極低住戶」。最後737個白表買家中，20名為零收入人士；99個白表單身買家中，亦有兩人提出申請時剛滿18歲。時任房協主席鄔滿海坦言，資助置業推行逾30年，在房屋資源緊絀下，若要協助最有需要者置業，應考慮設立入息下限。

綠悠雅苑當年推售之時，有部分申請者及買家屬零收入。（資料圖片／李澤彤攝）

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長策會建議設下限 房屋署「三段官腔」否決

因此當時長策會部分委員認為，在2014年重新推售的居屋單位，應加入白表申請者入息下限。長策會於2014年2月發表諮詢報告，提到回應「為白表申請人設定最低收入／資產水平」的市民中，大部分都表示支持，認為這可幫助真正有住屋需要的人。所以長策會最後建議實行此政策。

不過在2014年11月10日的房委會資助房屋小組委員會會議中，房委會決定不設立白表入息下限。翻查當時由房屋署提交的文件，有3段提及此制度。房署認為「房委會一直容許購置居屋人士接受家人及/或朋友的財政資助」，設立下限可能影響部分有實際需要購置居屋的人士；而只針對白表設下限而不對綠表設限，也對有意申請白表的人不公平。

長策會曾提出為居屋白表申請設入息下限，但房委會及房署幾乎無討論過就否決。（資料圖片）

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《香港01》取得密件 揭入息下限被「零討論」否決

這番解釋實屬混淆視聽。確實以當時樓價，打工仔即使有正常工作和儲蓄習慣，也可能要尋求資助。但設入息下限從來不是要完全禁止「找人資助」，而是防止有人利用在學時期「零收入」這個狀態，純粹通過父母幹，過早購入他們未必有迫切需要的居屋單位。

其二，綠表申請從來都沒有為入息設限，連上限都沒有。因為綠表所針對的，是居於公屋、長期輪候公屋或有特定需要（如受天災或市區重建影響）的人士，有助騰出公屋、縮減輪候個案及幫助其他有需要人士，與白表性質完全不同。房署及房委會以「綠表不設限」為由，去解釋白表不設入息下限，屬風馬牛不相及。

更甚的是，《香港01》過往取得機密文件，顯示在當日會議中，小組委員及房署官員沒有對入息下限問題提過任何意見，甚至不經討論，最後卻一致通過不設下限。長策會負責釐定房屋政策大方向，所提的建議亦有經過公眾諮詢，具有代表性，最後卻在官僚架構下「零討論」否決，相當兒戲。

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一個官僚程序否定政策改革

去年居屋項目共有27.2萬份申請，單位只有4,431個，綠白表各半。其中白表有23.6萬份，一人白表共有14.55萬份，去爭奪200個白表單身配額，亦即約727人爭一個位置。在樓價高企、僧多粥少之下，白表人士要中籤本身已難如登天，政府及房委會卻不堵塞政策漏洞，變相默許更多未必有迫切資助置業需要的人，參與這場大抽獎。

按理，一個剛剛成年、尚在求學、未有獨立經濟能力的人，借助父母幹享受資助房屋福利，恐怕難獲社會普遍認同。而長策會早已提出解決方案，但一個官僚程序，就否定整個建議。作為星斗市民，或許不禁要問的是，到底官員是否明白「居者有其屋」讓有需要家庭安居樂業的政策初衷？