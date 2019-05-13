【居屋2019】5月30日接受申請　解構如何避免「大抽獎」被DQ

房委會新一期居屋，分別是將軍澳雍明苑、何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑、沙田旭禾苑，合共提供4,871個單位。據悉，房委會最快5月23日便會派發申請表，並於5月30日起接受申請。 新一期居屋會以市價五九折發售，售價介乎173萬至529萬元，在樓市持續升溫之際，相信今次「居屋大抽獎」亦會引來全城搶購，《香港01》整合部份資料，為有意申請的市民「溫故知新」，避開「DQ」（取消資格）陷阱。

一、切忌重複交表

五九折居屋在私樓市場屢破頂的環境下，極具吸引力，加上入場費不需要200萬在現今況更是難得。不過，申請者謹記不可重複遞交申請表，因為這不代表可增加「中獎」機會，更會喪失申請資格！

值得注意是，房委會於今期居屋引入「電子申請」，參考房協做法讓申請者可於網上填表，故於網上填表後，切忌再遞交紙本申請表，反之亦然，否則立即被「DQ」。

而房委會指出，無論白表或綠表申請者，任何人士若「同時名列多於一份申請表內」，會被視作重複申請，所有相關申請一律作廢，已繳交的費用不會獲得退還。這項準則，會同時應用於網上交表及現場交表。

二、填表不能使用塗改液

填寫申請表時，務必要留意房委會提供的「範本」，申請人必須使用黑色或藍色原子筆，並以中文正階及英文大階填寫。若要刪改，申請人及相關的家庭成員須在刪改處加簽，切記不可使用塗改液或改錯帶塗改，否則會被視作不合資格。

三、填支票要跟範本

房委會曾多次指出，不少申請人在填表時常見錯誤大部分均與附帶支票有關，包括錯填支票、填漏資料或沒有遞交支票，白白錯過抽居屋機會。

根據房委會的提供的範本，申請人須繳劃線支票或本票，其抬頭要列明為「香港房屋委員會」，並在背面填寫申請人的身份證號碼及聯絡電話。

申請人亦要填寫申請表日期及刪去「持票人」的選項；另銀碼亦要以正楷填寫，如港幣240元就要填寫「貳佰肆拾元正」。如因任何原因未能兌換支票，房委會將會自動取消該申請。

由於今次會接受網上申請，根據房協過去的做法，預料房委亦會相若，申請在在網上填寫表格後，須使用Visa、Master、PayPal或繳費靈(pps)，繳交申請費用。

支票範本。

四、夫婦分開申請必「DQ」

房委會規定，夫婦必須名列同一份申請表，若然夫婦二人分開申請，即當重複申請，有關申請將一律作廢，即時被取消資格。

五、白表「核心」家庭才可列作「家有長者」計劃

一如過往，綠、白表申請者各類別的選樓次序亦各有不同，受公屋清拆計劃影響的綠表家庭申請者最優先揀樓，其次是「家有長者優先選樓計劃」的配額，綠、白表各半。

但白表申請者選擇參加「家有長者」計劃，就必須屬「核心家庭」，即家庭組合需為夫妻、父母與子女，至少有一名成員年滿60歲，並在購買單位後，該名長者須成為單位業主之一。如果祖父、祖母與孫兒申請，則當作非核心家庭，除非有文件證明孫兒的父母均已去世，或者祖父母同時名列申請表內，而其中一人為申請者，才可視作核心家庭。

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