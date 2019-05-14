【非洲豬瘟】憂禍及港豬　稱可供應千隻　豬農促續停內地豬供港

因應爆發非洲豬瘟，上水屠房昨起開始銷毀6515隻活豬，不過有關荃灣屠房的爭議仍持續。本地豬農不滿即使業界願意供應豬隻予私人營運的荃灣屠房，惟對方仍拒絕營運，批評屠房剝削市民食豬的權利。 香港禽畜業聯會副主席林榮源指，本地豬農本來每天可供應300隻活豬，現時在突發情況下，可以把港豬提早上市，每天供應1000隻豬，供應7至10天也無問題，要求荃灣屠房盡快重開。 該會同時要求政府在改善檢疫程序前，應繼續暫停內地活豬供港，以免病毒再次襲港；業界20多人將於今日(14日)下午先到中聯辦經濟貿易處請願，再與食物及衞生局局長陳肇始會面，要求政府重新規劃防疫措施，以及必須對供港活豬「車車檢」；以及要求政府介入，重開荃灣屠房。

香港禽畜業養豬界在5月11天曾召開記者會，要求政府暫停內地活豬供港。（資料圖片／侯彩琳攝）

本地豬農稱每日可供應千隻活豬

本地豬農、香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，本有意今天運豬到荃灣屠房要求重開，但向荃灣屠房職員了解時，「啲員工話上頭未有指示前，會繼續停，唔會運作。」故今天未有把豬運到荃灣屠房。他稱，本地豬農本可每天供應300頭活豬到市面，「但突發情況下，可以每日1000隻豬，供應7至10日，一啲問題都無。」被問到如何突然「變出」數千活豬，他解釋是把豬隻「提早上市」。定價方面，他指如肉檔願意以平日的價錢賣豬肉，豬農亦願意以原來約1600元一擔的價格賣豬。

促對供港活豬「車車檢」

林榮源續指，有消息指港府在短期內將恢復內地供港活豬供應，但豬農擔心在未改善非洲豬瘟檢疫工作的前題下，便重新輸入內地活豬，極有可能讓非洲豬瘟成為香港的風土病，會嚴重打擊養豬業界和相關行業，影響新鮮豬肉供應。他稱，業界對此強烈不滿，將會在今天下午2時半到中聯辦經濟貿易處請願，並隨即與食物及衞生局局長陳肇始會晤，要求內地及特區政府回應訴求，重新規劃防疫措施，以及必須對供港活豬「車車檢」，最少每車抽驗一隻活豬，才考慮重新輸入內地活豬。