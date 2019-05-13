【非洲豬瘟】上水屠房關閉致無活牛　火鍋店方榮記明或無手切牛肉

上水屠房出現本港首宗非洲豬瘟個案，場內6000隻豬今明兩天將被陸續銷毀，屠房會關閉7天消毒。 不過，非洲豬瘟不單影響本港活豬供應，活牛亦同告「遭殃」，漁農自然護理署資料顯示，今天的活牛供應是0。有業界透露，因本港活牛全需送至上水屠房屠宰，本港活牛需待上水屠房重開時才可重新供應市場。 以手切肥牛聞名的老牌火鍋店方榮記，其老闆坦言，牛肉只餘少量存貨，最快今晚就會售罄，未來數天都沒有新鮮牛肉供應。

漁農自然護理署的網頁資料顯示，今天(5月13日)的活牛供應是0。 (網頁截圖)

以手切牛肉聞名的老牌火鍋店方榮記，東主方永昌透露，該店本來每天購入100多斤牛肉，現時只餘少量存貨，預計今晚有機會售罄，「最多頂埋聽日」。而該店本會每天購入10多斤豬肉，以製成肉片、水餃、雲吞，現時豬肉已無存貨，相信今晚亦會售完所有水餃、雲吞。方永昌稱，會以魚蛋、牛丸代替水餃、雲吞，但牛肉方面就不會購買其他地區的新鮮牛，「費事影響商譽，可能賣全冰鮮牛先。」

牛肉、雲吞、水餃料售罄 或入冰鮮牛

他相信疫情對店舖會造成一定損失，惟暫時未能評估，但他亦認同屠房需處理好衛生問題，「都無辦法，寧願安全，都唔想客人食完有事。」

方榮記東主方永昌透露，牛肉只餘少量存貨，最快今晚就會售罄，未來數天都沒有新鮮牛肉供應。 (資料圖片／朱雅霜攝）

每日約劏50隻牛 上水屠房負責

香港牛羊商會理事長鍾兆階表示，自今天起本港就沒有活牛供應，因處理活牛屠宰的上水屠房，因應非洲豬瘟疫情而需關閉消毒。他稱，本港活牛全來自內地，包括內蒙古、陝西等地，部分會經深圳清水河的中轉站，部分就直接來港，抵港後全部會送至上水屠房，每天約宰割50頭牛，「以前荃灣屠房都有，但機器落後，現在所有牛都去上水。」

他補充，現時上水屠房內已無活牛，全部在昨天已出貨至市場，而市面上今天仍有肉檔營業，或是出售昨天的存貨。

而文記鮮牛羊肉枱負責人文偉成就指，政府暫停輸入活牛來港，他雖然感到無奈，但仍贊同做法，認為消毒是正常工序，希望政府可以盡快處理好。他表示，活牛批發價由五豐行決定，一般十分穩定，前年定為4,700元一擔後，都沒有大變化。

食環署網頁數據顯示，2016年至2018年間，每年有17,000隻活牛從內地進口本港。目前本港有三個屠房，即上水屠房、荃灣屠房及長洲屠房，現時每日共屠宰約4,310頭豬、47頭牛和9隻羊。