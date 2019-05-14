【非洲豬瘟】本地豬農向中聯辦請願　要求內地完善檢疫政策

政府上周五（10日）驗出一個上水屠房本月2日的豬隻內臟樣本帶有非洲豬瘟病毒，當局由昨日（13日）起開始銷毀場內逾6,000隻活豬。本地豬農不滿由私人營運的荃灣屠房拒絕劏豬，批評屠房剝削市民食豬的權利。他們今日（14日）到中聯辦經濟貿易處請願，要求內地及香港政府完善防疫政策。他們引述對方稱會審視檢疫措施。

林榮源強調業界不是著重賠償，而是希望豬場能回復正常運作。 (梁鵬威攝)

指中聯辦稱防疫工作「國內已經做得好好」

多個本地豬農業界、一行約30人於下午2時半到位於灣仔的中聯辦經濟貿易處請願。他們高舉「活豬車車檢」、「香港不可成疫區」等標語，並高叫口號。由於他們並無向中聯辦預先提出請願，故最終只獲容許5人到辦公室遞交請願信。

本地豬農、香港禽畜業聯會副主席林榮源於交信後稱，信中主要要求內地政府做好防疫工作，更改現時的檢疫措施，如最少每車抽驗一隻活豬，才考慮重新輸入內地活豬，強調最重要市民能進食健康新鮮的豬隻。他引述中聯辦方面回覆將會再審視現行的檢疫制度，「佢哋話國內已經做得好好。」

林榮源稱將於下午約4時45分會見食衞局，屆時將會向局方提出重開荃灣屠房、完善檢疫措施等訴求。他強調業界不是着重賠償，而是希望豬場能回復正常運作，坦言豬隻若囤積2至3天問題不大，但其壓力將日漸增加。

業界早前曾指，今日已向荃灣屠房查詢，但獲職員回覆稱未有指示會重開屠房。至於有消息指，港府將於短期內重新恢復內地供港活豬供應，業界批評內地及本港政府未完善防疫政策，擔心讓非洲豬瘟成為香港的風土病，影響養豬業界。