【非洲豬瘟】荃灣屠房下周一始重開　股東：我哋都要做清潔

上水屠房有豬隻驗出帶有非洲豬瘟病毒，食環署一連兩日撲殺全部約6,000隻豬隻，之後便開始消毒工作，料下周一（20日）可重開屠房。與此同時，私人營運的荃灣屠房亦突然停宰豬隻，本地活豬供應暫停，惹來本地豬農不滿。 荃灣屠房股東之一邱錦平今日（14日）透露，荃灣屠房將於下周一與上水屠房同步重開，預計不會再提早。他指屠房一向有做徹底清潔，為市民健康著想，又反問「你國內無豬嚟咁我哋點開，係咪？」他又指，暫未能預計荃灣屠房重開後，處理的豬隻數量會否有所增加。

上水屠房豬隻被宰殺後運往堆填區。（黃偉民攝）

有本地豬農不滿荃灣屠房在上水屠房「出事」之後，突然決定停運，令本地活豬「有貨賣但無路劏」。政府亦有介入事件，食環署代表近日一直有與荃灣屠房人員開會，商討重開日期。

荃灣屠房下周一重開 與上水同步

荃灣屠房有限公司的股東之一、荃灣鄉事委員會副主席邱錦平今日傍晚6時許接受《香港01》訪問時透露，荃灣屠房將於下周一與上水屠房同步重開，預計不會再提早，他稱是「大家配合嘛」。

他指「雖然（今次）唔關我哋事，但一向都要做清潔」，強調屠房一向做徹底清潔，屠房雖屬私人營運，但仍要符合衞生要求，目的是為市民健康著想。

未能預計荃灣屠房宰豬量會否增加

被問到有無業界人士近日要求劏豬，邱錦平先反問「你國內無豬嚟咁我哋點開，係咪？」又指，曾聽聞有本地豬農希望屠房盡快重開，但他稱另有同事負責與豬農聯絡，不便評論。

邱錦平暫未能預計荃灣屠房重開後，所處理的豬隻數量會否較平日處理約400隻豬增加，需視乎入口肉商決定，以及上水屠房運作情況而定。

陳肇始稱仍在了解荃灣屠房的情況。（資料圖片）

陳肇始指荃灣屠房是商業運作 籲大家理性

食物及衞生局局長陳肇始在立法會被問到，荃灣屠房最新情況時，她僅出該屠房是商業運作，政府當然希望它在可行的情況下正常運作，而食環署正在了解目前情況如何，希望荃灣屠房可以正常運作，使供應方面所受的影響減到最低。

陳肇始又呼籲大家理性，食環署會繼續與他們了解，一了解到是甚麼情況，會再看看如何處理。

由於上水屠房要關閉消毒，連帶屠宰牛羊都停止，但牛羊商販不獲賠償。陳肇始只稱，根據一般賠償的原則，今次是因非洲豬瘟撲殺豬隻，因此會以巿價賠償。

未來一周無豬牛羊怎算？ 陳肇始：蔬菜是很好選擇

有記者問及現時活豬、活牛及活羊都停止供應，「作為食物及衞生局局長，你會怎樣呼籲巿民如何捱過未來一星期？」陳肇始回應時除稱現在巿場上有冰鮮或冷藏肉類外，更藉機推廣吃菜，「蔬菜也是一個非常健康的選擇。我希望大家在未來幾天可以包容，我們進行清洗和消毒（上水屠房）後，希望可以盡快恢復供應。」