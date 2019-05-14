【非洲豬瘟】豬農業界與食衞局會面　促交代荃灣屠房停運原因

上水屠房日前有豬隻被驗出有非洲豬瘟，從周一起（13日）開始銷毀逾六千隻活豬。有本地豬農不滿荃灣屠房關門，拒絕接收本地豬隻，批評政府的檢疫措施。 本地豬農業界聯同立法會議員何俊賢，今日（14日）下午與食衞局會面。他們稱據悉政府發牌時已要求私人營運的荃灣屠房不可隨意關門停業，要求政府交代。

約30名本地豬農業界到政府總部與食衞局會面。 (張嘉敏攝)

約有30名本地豬農業界人員，聯同立法會議員何俊賢於下午約5時到達政府總部。於會面前，何俊賢指出今日會面主要要求當局交代荃灣屠房的牌照問題，及要求政府於重新恢復活豬供應前，重新審視檢疫措施。

他解釋，據他們了解政府於發牌予荃灣屠房的營運者時，有條文要求屠房不能隨意停運。他指於政府於豬隻驗出有非洲豬瘟後，能夠理解屠房須停運一至兩日作清潔。惟其後不能夠無原因地停開，否則屬違反牌照條例，他稱於會面間會要求當局交代有關的條款是否仍然有效。至於有消息指，港府將於短期內重新恢復內地供港活豬供應。何俊賢稱，當局於過去一年內只抽驗約90隻活豬樣本，認為樣本數量不足。他要求當局重新審視檢疫措施。

香港禽畜業聯會主席莊忠平稱，今日曾運送豬隻到荃灣屠房，但對方稱今日不會運作及不會接收豬隻。他們強調，本地業界能夠於突發情況下供應每日1000隻豬到屠房，對方不能以「隻數不夠」為理由拒絕接收本地豬隻。