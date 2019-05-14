【非洲豬瘟】夾斗車傾倒豬屍入深坑　直擊6000死豬葬送堆填區

上水屠房早前（10日）有豬隻驗出非洲豬瘟，昨午政府共銷毀約3,000隻豬，餘下豬隻今早繼續銷毀，相信於日內處理完畢。《香港01》記者以航拍直撃運豬全過程，夾斗車先駛至屠房，以夾斗將豬隻夾走，半滿後駛至打鼓嶺堆填區；現場可見，坑洞已堆滿豬隻，部份呈暗紅色狀，相信已安置一段時間，夾斗車駛至坑洞旁，將車斗升至45度，豬屍緩緩滑落洞內，完成後車輛便駛走，相信重返屠場準備下一轉。

身穿白色保護衣的職員站立於夾斗車車頂上，相信正操作夾斗夾。（黃偉民攝） 近百豬屍黑膠包裹 夾上車運走 銷毀豬隻行動今日繼續，香港01記者今早到上水屠房以航拍直撃，屠房內空地擺滿兩堆共近百隻豬屍，大部份豬屍以黑膠袋包裹，部份豬屍則疑未包好跌出膠袋外，地上有部份疑為消毒粉的白色粉末；身穿白色保護衣的職員站立於夾斗車車頂上，相信正操作夾斗夾，每次約將兩袋豬屍緩緩夾到斗車內，期間另一輛夾斗車駛至，職員亦同站於車頂上，操控夾斗夾；期間，屠房內不時有身穿藍色保護衣的職員，到外面查看情況。

待豬隻滑落後，司機便再將車輛駛走。（黃偉民攝）

一輛黃色吊臂車將吊臂吊落坑洞內，疑將豬隻挪至另一端。（黃偉民攝） 運至堆填區 豬隻滑落坑洞 夾斗車約半滿後，便會將豬屍計至打鼓嶺堆填區，現場所見，堆填區已有一處掘好坑洞，豬屍半滿，上方較深處豬隻顏色較深，呈暗紅色，下方豬隻顏色則較淺，相信前者已安置於上址一段時間。一輛黃色吊臂車將吊臂吊落坑洞內，將豬隻挪至另一端，騰出空位於稍後駛至的夾斗車放豬。及後，一輛夾斗車駛至坑洞旁，司機便下車將夾斗升至約45度，豬屍便滑落坑洞內，待豬隻埋好，司機便再將車輛駛走。

點撃查看埋豬全過程

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毀豬行動料今完成 消毒屠場仍需時

豬肉商界人員早前與政府達成共識配合殺豬，昨早（13日）食環人員、五豐行及買手於場內點算豬隻數量，至下午約二時半開始殺豬，至晚上約九時共殺約三千隻豬，餘下豬隻則今天處理完畢，惟仍需進行消毒等程序，相信共需時一周。鮮肉大聯盟副主席關國華表示，場內所有豬隻均以電撃方式處理，然後再放血及拔毛，最後以黑色膠袋包裹豬屍後，便放上夾斗車運往堆填區。