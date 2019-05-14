【曾蔭權．終極上訴】控方：故意隱瞞即屬失當　官押後裁決

前特首曾蔭權被指行為失當的終極上訴續審，下午由控方代表陳詞，他指曾現在所涉控罪，並非以貪污為基礎，而是指他故意隱瞞，未有向行會申報他與一富商正洽交租約，而他涉收東亞銀行主席李國寶35萬元的事，亦未有解釋，認為已能證曾涉利益衝突，定罪穩當。終院5名法官聽罷陳詞後押後裁決。

曾蔭權在聆訊完畢後，與妻子拖手離開。（朱棨新攝）

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曾與妻拖手離開

曾蔭權在聆訊完畢後，拖著曾太鮑笑薇的手離開，未有回應記者問題。

上訴人曾蔭權被指於2010年至2012年以特首及行會主席的身分，參與處理雄濤廣播申請數碼廣播的牌照時，未有向行會申報他當時正與雄濤股東黃楚標，就深圳東海花園物業洽談租約，經審訊後被裁定公職人員行為失當罪成，經上訴後被判監1年，曾今年1月已刑滿出獄。

指曾故意作出隱瞞

代表律政司的英國御用大律師David Perry陳詞指，控方指曾罪成的公職人員行為失當罪，並非以貪污指控為基礎，而是指控他故意作出隱瞞，未有向行會申報相關利益衝突。

他又指，涉案事件在2012年被傳媒廣泛報導後，曾蔭權向外界的說法中，未有提及他疑曾收取李國寶的35萬元的事，以解釋涉案的租約等。有法官即質疑說，未作出解釋，也不能證明甚麼，David Perry即反駁說曾未有作解釋，是繼續作出隱瞞。

陪審團認為曾說謊

David Perry又指，曾蔭權曾在電台節目《政好星期天》稱，認為涉案的洽談租約是普通交易，因此不認為需要申報。若陪審員認為有關說法是真、或有可能是真，便會裁定他無罪。惟從該罪的裁決可見，陪審團認為曾在《政好星期天》說謊，並隱瞞洽談的真正性質。同時，陪審團的裁定亦顯示，認為曾是知道要作出申報，亦知道洽談涉及利益衝突。

David Perry認為原審法官引導陪審團的內容極為公平，沒有錯誤引導，原審法官亦有提醒陪審團獨立考慮每項控罪。

案件編號：FACC 29/2018