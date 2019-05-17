青衣工廈改作旅館經Airbnb出租　地政總署轉介相關部門跟進

共享資源成新興熱潮，但也催生新違法情況。《香港01》早前發現，有位於青衣的工廈，以「共用工作空間」作招徠，以日租方式經Airbnb平台出租，容許租客過夜，涉嫌違法。地政總署回覆《香港01》查詢時證實，有關單位的地契訂明只可作「一般工業及／或倉庫」用途，當中不包括任何厭惡性行業；荃灣葵青地政處接獲查詢後已進行實地視察，惟未能進入有關單位。地政處會繼續跟進個案，亦已將個案轉介相關部門跟進。 而在報道刊出後，有關青衣工廈單位負責人一度刪除10個疑同一地方的房源，惟短短數日即「重開」，只刪走其中一個可疑房源戶口。

《香港01》記者上月中經Airbnb成功租住青衣工業中心二期一單位床位，地政總署進行實地視察，惟未能進入有關單位。（資料圖片）

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記者成功放蛇經Airbnb租住過夜

《香港01》記者上月中經Airbnb平台，以日租方式租住青衣工業中心二期一單位床位。從Airbnb刊出的資料可見，該處所標榜是「共用工作空間」，而且附有沐浴區。但一張處所內部照片都沒有，記者租房後發現，處所有可供當床鋪的沙發，並有指示卡教授住客如何將沙發放下，變為沙發床。單位負責人亦確認，可於處所過夜，可見與旅館無異。

記者同時發現，在Airbnb內輕易找到當中最少18個房源來自同一戶口，而當中的簡介內容、地址及相片描述完全一樣，相信為同一單位，惟事件被揭發後，該帳戶曾刪除當中10個房源，但數日後悄悄地上載原有的9個房源，猶如還原基本。

記者早前經Airbnb租住事件中的青衣工廈單位房間，可見單位有獨立房間。（資料圖片/香港01記者攝）

荃灣葵青地政處派員上門未能入內

地政總署回覆《香港01》查詢時證實，有關單位的地契訂明只可作「一般工業及／或倉庫」用途，當中不包括任何厭惡性行業。根據紀錄，地政總署沒有收到有關業權人申請改變該單位的用途。署方表示，荃灣葵青地政處接獲查詢後已進行實地視察，惟未能進入有關單位。地政處會繼續跟進個案，如證實有違反地契條款，會採取適當的執行契約條款行動，亦已將個案轉介相關部門跟進。

民政事務總署較早前亦確認，有關處所未有領取旅館牌照，或會作出檢控，但需有足夠證據，如有金錢交易證據。作為中介的Airbnb平台就稱，正檢視該房源，若證實違反平台的服務規範與社群標準，將會下架，惟上述單位的負責人剔走當中18個房源後，「秒速」重開當中9個房源，只將文中刊登的其中一個戶口關閉，反映出中介網頁把關漏洞。