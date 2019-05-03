【五一黃金周】工廈單位經Airbnb出租「民宿」證無牌　當局研檢控

共享資源成新興熱潮，《香港01》發現有位於青衣工廈、以共用工作空間作招徠的處所，以日租方式出租，並容許過夜，疑違法。民政事務總署確認，有關處所未有領取旅館牌照，或會作出檢控，但需有足夠證據，如有金錢交易證據。 作為中介的Airbnb平台就指正檢視該房源，若證實其違反平台的服務規範與社群標準，將會下架處置。 旅遊界立法會議員姚思榮認為，現行法例難監管透過網上中介預訂的非法民宿，因欠現場現金交易過程。政府正修訂《旅館業條例》，日後只需環境證供，能足以佐證，料可打擊非法民宿。

有關住宿地址位於青衣工業大廈二期中層單位內。（香港01記者攝）

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涉事的處所位於青衣工業中心二期，以日租方式出租。從中介平台Airbnb的平台可見，該處所標榜是「共用工作空間」，而且附有沐浴區。但一張處所內部照片都沒有。《香港01》記者成功租房後發現，處所有可供當床鋪的沙發，並有指示卡教授住客如何將沙發放下，變為沙發床。負責人亦確認，可於處所過夜。

不過，《香港01》查冊發現，該處所未曾申請更改地契，即只可作工業用途。《香港01》正向地政總署查詢，等待回覆；民政事務總署就指，牌照處已將有人可能違規改變大廈用途一事轉介相關部門跟進。

涉事處所未有提供床舖，但有沙發，並可過夜。（香港01記者攝）

旅遊業界：中介平台不涉現金交易、欠單據 難執法

按《床位寓所條例》，工業樓宇或地庫內不得開設床位寓所。涉事的處所不設床鋪及被褥，香港旅遊業賓館聯會主席劉功成認為是走法律罅，就如按摩院供過夜一樣；但由於該處所是以日租方式出租，加上沙發亦是一個可供睡眠的位置，因此應有足夠環境證供入罪。劉又指，若民政事務總署人員於凌晨到場蒐證，就理應可檢控。

旅遊界立法會議員姚思榮就表示，所有設於工業大廈內而作短期出租的床位、房間等，不論以任何名稱招徠，均可稱為「無牌賓館」可被檢控。可是，現行法例要檢控有關單位，除了環境證供外，亦要有房客投訴並出庭作證，並需要有單據證明，但經如Airbnb等交易時，用戶只會將有關費用交予中介平台，並非直接交給業主作證，執法困難。

立法會文件補充，即使證據充分，但如非當場逮着旅館的擁有人或經營者，而住客和遊客亦往往不願到法庭作供或作證，便很難對該等人士提出檢控。 牌照處或只可能檢控受聘管理該無牌旅館的人士。

姚思榮認為現行法例難監管Airbnb。（資料圖片／羅君豪攝） 政府去年「放蛇」逾萬宗 僅百宗可作出檢控 姚思榮續指，去年當局曾多次「放蛇」行動，當中有逾萬宗個案，但只有百多宗能夠成功入稟起訴，可見打擊有關問題的難度。 立法會法案委員會於去年修訂《2018 年旅館業(修訂)條例草案》，當中提到只要有環境證供，能足以佐證，「即係如果你以任何藉口或名稱去經營無牌旅館，只要環境上睇得出佢係招待旅客過夜，如提供沖涼用品、床鋪等，毋須人證已足以定罪，相信會較容易打擊相關問題。」議案最快可於今年暑假前完成二讀、三讀。 姚又提到，曾提醒Airbnb方面有關工廈住宿問題，現時卻發現問題依然存在，相信現時監管上的確有所漏洞，期望法例通過後得以改善。

需有金錢交易證明 方可提控

民政事務總署回覆《香港01》查詢時確認涉事處所未有領取旅館牌照，牌照處會積極跟進此個案，如有足夠證據證明有關處所涉及無牌經營旅館，便會立即採取檢控行動。署方又指，由於無牌經營旅館屬刑事罪行，法庭對證據的要求十分嚴謹。因此，牌照處在偵查行動中必須蒐集足夠可被法庭接納的證據，包括涉及繳付合理款項等金錢交易等證據，並必須在毫無合理疑點下證明有關罪行，方可提出檢控。

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Airbnb：若房源違規會下架

Airbnb回覆表示，房東在刊登房源前，應確認自己出租的房源符合當地法規以及Airbnb的服務規範與社群標。Airbnb亦有提供房東義務專頁，告知房東應遵守或注意的事項。Airbnb現正檢視該房源，若證實其違反平台的服務規範與社群標準，將會下架處置。

該處所主要針對內地旅客，一旦發生意外，可會受保？立法會保險業界議員陳健波就指，按香港保險公司的條款，並沒有規定必須要在持牌旅館住宿才受保障，反之亦然，除非旅客購買的保險有明文規定住宿類型，否則同樣受保。