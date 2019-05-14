【逃犯條例】傳石禮謙「金蟬脫殼」拒再當主持　背後原因竟是…　

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會「雙胞胎」會議，今早(14日)第二度在立法會上演，亂局依然。由經民聯石禮謙主持的委員會，離開再折返後，未料甫開會不足一分鐘，便以環境太惡劣為由，極速宣佈會議結束，其後記者時更稱不再主持會議，稱會尋求內會為下一步指示作決定。 石禮謙不再主持會議，政圈傍晚傳出，導火線與法案委員會「雙胞胎」風波無關，亦與他的「心臟健康」無關，而是他想借勢「金蟬脫殼」，不願再為港府護駕，而促成他有此舉動，有傳是來自商界的壓力。

石禮謙稱已去信內務委員會主席李慧琼，解釋兩次會議都未能選出主席的原因。(盧翊銘攝)

石禮謙傍晚5時許，稱已去信內務委員會主席李慧琼尋求指示，「是我無能，怎可以再做(主持)，兩次會議都做不到(選主席)，我覺得開第三次都無意義，都做不到」。

約兩小時後，石禮謙再出來見記者時又再改口風，否認自己曾表示沒有能力再做主持，「我封信（給內會信件）無講過」，並謂「我在信中解釋這兩次選不到主席因為環境太惡劣，而且我們從未見過立法會爆發這樣的情況」，「在信中，我要求內會主席提出指示該如何做，這封信就這麼簡單」。

石禮謙亦未有回應自己會否再擔任主持，僅重申要尋求內會主席的指示，「現在的環境是沒可能做得到（主持），直至內會決定該如何做。」

他又形容最近兩度主持會議，是從未有過的經歷，「可以面對這麼大的場面，每一個人都有機會面對不同的挑戰，這個可說是很好、可以學習的挑戰。」

毛孟靜稱理解石禮謙的心臟欠佳，放棄主持委員會不失為好的完結。(彭毅詩攝)

對於石禮謙已去信內會主席李慧琼放棄主持委員會，民主派召集人毛孟靜表示，相信石禮謙已盡他的能力，但「一個人你要做一啲佢唔係太過深信或者有信念嘅事」，確有難度。

她又指，理解石禮謙的心臟欠佳，故今次決定對他和不合憲的委員會是好的完結。政圈人士認為，毛孟靜這番話充滿「弦外之音」。

石禮謙稱會尋求內會為下一步指示作決定。( 盧翊銘攝)

石禮謙或拒絕為建制派做「旗手」主持會議，政圈有傳，是因為他所屬政黨經民聯是商界黨，而商界對修例仍抱疑慮。

事實上，上周六「雙胞胎」法案委員會爆發大亂象無法開會時，石禮謙見記者重申，民主派日後有相當多機會反映對修例的意見，並拋出一句「你問我，我（對修例）都有好多不滿意。」外界認為此句「可圈可點」，反映石禮謙壓根兒對修例仍有抗拒，做一次主持，幫建制派選出主席無問題，但長期作戰、當炮灰式的「瞓身」為政府護航，經民聯內的其他商界人士認為不值得這樣做。

有消息指，政府早前剔除九項涉商業罪行，屬經民聯的「成功爭取」，但經民聯希望政府做多一步，取消追溯期，政府至今未見回應，經民聯對此最為不滿。這可能成為石禮謙今日極速一分鐘便結束會議的底因，「因為如果他抵不住商界壓力，又或因理念問題不想再為政府護航，要辭去主持之位，那麼今日他也不想上陣，以場面混亂作借口，草草收場，不失為一石二鳥的脫身之計。」