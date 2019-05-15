勞顧會討論惡劣天氣工作守則　勞方憂政府或太遲宣布延長極端情況

勞工顧問委員會（勞顧會）今日（15日）開會，討論惡劣天氣下的工作守則，以及調整向勞資審裁處申索額的門檻。 有勞方代表指，雖然希望勞工處擬定的新指引措施能盡快落實，但就擔心政府會太遲宣布延遲復工時間；勞方又希望政府為守則立法，以法例保障僱員權益。

鄧家彪指，若惡劣天氣工作守則指引能盡快落實，有助保障現時的漏洞。（李家偉攝）

勞工處正檢討《颱風及暴雨警告下的工作守則》，建議即使八號風球信號取消，若遇上極端情況，在經由政務司司長主持的督導委員會宣布後，僱員亦可毋須即時復工；勞顧會今日（15日）會議中討論到有關議題。有與會者透露，會上氣氛平靜，而商界代表亦未見持強烈反對，相信是與守則只屬指引，而非立法有關。另有與會者指，相信各方考慮到立法會將會討論有關項目，所以未有激烈討論的情況出現。

勞顧會勞方代表鄧家彪在會後表示，如果有關指引能夠盡快落實，有助保障現時的漏洞。然而他亦稱，做法上仍有幾點不足要解決，包括哪一類僱員在極端情況下仍要上班；他提到目前仍是以僱傭雙方商討，「咁到底我唔返工，個法例保唔保障到我唔會畀人扣人工呢？或者如果我返工，會唔會有額外補償？」

鄧家彪又憂慮，委員會太遲宣布延長極端情況時間，令僱員在乘車準備上班的途中才得知已延長極端情況時間。他建議政府在未來要實行有關措施時，應思考到以上問題。

勞顧會是次會議亦觸及小額薪酬索償仲裁處申索的門檻問題。按現時制度，仲裁處只處理「申索額不超過港幣8,000元的申索」，而是次會議就建議將上限提高至12,000元。有與會者就表示，相信金額調升與工資增長有關，認為爭議性並不大；有關措施日後會在立法會再審議。