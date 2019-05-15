【大鼠肝炎爆發】梁美芬成立撲滅鼠患大聯盟：見過老鼠如狗般大

衞生防護中心昨公布新增三宗人類感染「大鼠戊型肝炎」（rat Hepatitis E virus ，HEV）個案。因一直關注滅鼠而有「鼠王芬」之稱的立法會九龍西議員梁美芬，指香港鼠患問題日益嚴重，宣布聯同區議員及社區幹事，成立撲滅鼠患大聯盟。 梁美芬表示，大聯盟將邀廣州鼠王來港指導九龍西的聯盟成員捉鼠，強調每區都應該關注鼠患問題，更自嘲說：「希望區區都出個鼠王芬！」她稱約一個月前，在荃灣海濱見到跟愛犬般大的老鼠。

希望區區都出個鼠王芬！ 立法會九龍西議員梁美芬

立法會議員梁美芬宣布，聯同區議員及社區幹事，成立撲滅鼠患大聯盟。（劉婉雯攝）

調查：三分二受訪者近期曾見到老鼠

西九新動力委託獅子山智庫，在今年5月3日至10日期間，以隨電話形式，成功訪問1,207名市民對鼠患和環境衞生的意見。調查結果顯示，近65%受訪者在最近半年曾看見老鼠，最常見的地方包括食肆附近及屋苑附近，引致鼠患原因包括市民衞生意識不足，及有人隨便棄置垃圾。此外，超過一半受訪者對政府滅鼠工作滿意度一般，亦有逾三成人感到不滿意。

梁美芬稱，一個月前在荃灣海濱長廊放狗時，看到一隻老鼠跟她的約瑟爹利狗一樣大。（梁美芬提供圖片）

梁美芬：荃灣見到如愛犬般大的老鼠

梁美芬表示，早前看到一隻老鼠在深水埗區燒臘店食燒肉的片段，感到「心寒、恐怖」，認為鼠患問題不但沒有改善，反而更加嚴重。她又透露，一個月前在荃灣海濱長廊放狗時，看到一隻老鼠跟她的約瑟爹利狗一樣大，嚇得她立刻抱起自己的狗離開。

梁美芬稱，新成立的撲滅鼠患大聯盟，將邀請廣州鼠王李鏡再度訪港，在九龍西鼠患黑點指導聯盟成員捉鼠。她認為每區都應該關注鼠患問題，「希望區區都出個鼠王芬！」

▼全港各區鼠患指數▼