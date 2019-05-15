【奪命鼠患】海怡半島馬坑涌居民染病　區議員：鼠患關港鐵工程事

衞生防護中心周二（14日）公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，三名患者分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨。《香港01》記者即日前往相關地區巡視，於海怡半島花槽發現鼠蹤，亦於馬坑涌道一帶後巷見到老鼠。兩區區議員均指，鼠患問題於區內港鐵站工程開展後明顯趨嚴重，並批評食環署的滅鼠措施以放老鼠藥為主，無法治本，要求當局重視問題，研究更高科技的滅鼠方式。

海怡半島居民梁先生曾在花槽看到老鼠。（王譯揚攝）

海怡半島花槽藏鼠 記者目擊老鼠仔咬榴槤殼

南區海怡半島一名居民感染大鼠戊型肝炎，雖然南區去年的鼠患參考指數全港最低，僅0.5%，但區議員指海怡半島近一、兩年鼠患問題變得嚴重。香港01記者周二（14日）晚到海怡半島巡視，居民梁先生稱，曾在屋苑花槽位置發現老鼠，記者亦當場亦發現花槽有榴槤殼，一隻小老鼠咬過後爬上樹上。

黃之鋒：南港島綫動工令鼠患嚴重

家住海怡半島的香港眾志秘書長黃之鋒表示，大鼠戊型肝炎個案公布後，收到不少居民查詢，海怡半島自從港鐵南港島綫動工後，鼠患問題開始嚴重，曾收到有居民指老鼠沿水管爬上單位廚房並走入客廳。黃之鋒指，相比一般屋苑，海怡半島較密集及層數高，而且人口密集因此衛生問題更需要關注，他指稍後會由區議員區諾軒於區議會向管理公司及政府部門反映問題，檢討滅鼠工作有否不足。

海怡半島一名居民感染大鼠戊型肝炎。（王譯揚攝）

區議員：老鼠20幾樓出沒 居民憂影響子女健康

同樣住在海怡半島的海怡西區議會陳家珮表示，近一、兩年海怡半島鼠患變得嚴重，估計其中與南港島綫地下工層不斷掘地有關，她不時接獲居民投訴發現老鼠，最嚴重在20多樓出現老鼠，亦有鼠媽媽帶鼠BB三四隻同時出現。陳家珮稱，屋苑有34座合共居民約4萬人，有不少花槽及公園，有居民甚擔憂鼠患日益嚴重，對兒童健康造成影響，陳家珮亦育有兩名子女，擔心老鼠散播病毒。

區議員：承辦商日日滅鼠 促食環改善政策

陳家珮指出，現時每一至兩個月聯同食環署及管理公司就鼠患問題開會，但由於海怡半島為私人屋苑，食環署的蟲鼠專家僅提供滅鼠建議，不會參與行動，屋苑自行聘用滅鼠承辦商，由於食環署指，放置老鼠膠不人道，老鼠會咬斷腳逃離，所以滅鼠仍以放老鼠藥為主，過往承辦商每周到屋苑工作2至3次，現時則日日工作，增加擺放老鼠藥，並將花槽花草裁短，以免窩藏老鼠。

陳家珮預計，肝炎個案發生後，近日會與食環署再開會商討對策，她認為海怡半島雖為私人屋苑，但鼠患影響市民健康，當局應改善滅鼠政策，優化滅鼠措施，例如利用探測儀尋找鼠洞，並由鼠洞源頭滅鼠等。

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馬坑涌道一名居民感染大鼠戊型肝炎。（林振華攝）

馬坑涌每周5宗鼠患投訴

另一名感染者居住馬坑涌道，該區一名士多東主林先生指，由於舖多養貓而沒有老鼠，區內後巷則因為有少許垃圾而有老鼠出沒。當區區議員黎廣偉表示，九龍城區一向鼠患嚴重，近日天氣回暖，老鼠數量隨之增加，除了後巷位置，不時有老鼠走上民居，他每周接獲5、6宗鼠蹤投訴。

建築工程、食肆、後巷雜物利老鼠繁殖

黎廣偉指出，鼠患成因與區內的樓宇清拆及建築工程有關，地下震動令老鼠出沒，亦因空地雜草叢生有利老鼠生長。此外，九龍城多食肆，如北帝街一帶，為老鼠提供食物，又有鴻光街、永耀街等舊街多後巷堆積雜物，令蟲鼠滋長。雖然現時有夜視監察系統先導計劃，但只監察鼠蹤，未有前一步滅鼠計劃，希望食環署尋求更高科技解決鼠患問題。

後巷放有老鼠籠。（林振華攝）

港鐵站工程致鼠患 食環清潔外判加劇問題

九龍城區議員吳奮金表示，九龍城區鼠患問題與近年工程不斷有關，包括港鐵多個工程—何文田站及土瓜灣站，工程令地下震動，老鼠離開地底上民居。其選區愛民邨其他造成鼠患工程則有山坡工程等。後期日趨失控最大原因是食環署將清潔外判，承辦商清潔不足，以及滅鼠的方式老舊，只放老鼠膠及老鼠籠，即使現行加閉路電視，亦只限於觀察鼠蹤，未有優化的滅鼠方式。

區議員：政府不問責 冇急市民所急

吳奮金認為，特首不重視鼠患問題，區區鼠患嚴重，但無人問責。他以愛民邨為例，初時接獲居民投訴，已要求房署進跟，但亦只是放鼠藥及老鼠籠，「根本冇急市民所急」，其中一名居民在家中的老鼠膠連續兩晚共捕11隻老鼠，吳奮金曾要求房署成立蟲鼠隊入屋滅鼠，但未有實行，居民每每自費千元聘坊間滅鼠專家，但無補於事。