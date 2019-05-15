【大鼠肝炎爆發】九龍城老鼠入屋食蕃薯飲維他奶　居民過年捉11隻

本港再錄得三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，令人關注本地鼠患問題。新成立的撲滅鼠患大聯盟表示，香港鼠患嚴重，當中尤以九龍城區更為嚴重，有當區公屋居民指出，家中不時有老鼠到訪，形容如「鍾意就來到此一遊，走來走去」，牠們將家中的蕃薯、維他奶都咬爛，一般的老鼠擋板和黏着老鼠的老鼠膠都無作用。

有居民在家中捕獲多隻老鼠。（九龍城區議員左匯雄提供）

區議員兩個收500宗老鼠出沒

經民聯九龍城區議員左匯雄表示，愛民邨的鼠患問題嚴重，因為四周有工程如維修外牆工程進行中，令老鼠離開原先活動範圍，沿著石油氣管上樓。他透露，有住戶在今年新年期間，在家中捉到11隻老鼠；今年2、3月期間，更收到500戶投訴，當中有三宗懷疑被老鼠咬。

番薯少了一角 始知家中有老鼠

住在愛民邨13樓的尹太表示，周圍也有老鼠，「成幢樓都係，（屋企）幾日就會有一隻（老鼠）」。她憶述，本來也沒為意家有老鼠，但幾個月前丈夫買了一包番薯回家，擺了數天後發現番薯少了一角，才知道家裡有老鼠。她表示，現在老鼠更加猖獗，「鍾意就來到此一遊，走來走去」。

房屋署本有提供老鼠膠予居民拿取，惟尹太去拿取時，老鼠膠已派發畢完，只好自行購買，但她認為老鼠膠沒用，捉不到老鼠。她又指，房署向她表示，若捉到老鼠，又不敢處理，可致電房屋署讓他們處理，她又曾在區議員拉票時向他們反映，但區議員只表示會處理，「基本上他們（房署和區議員）也不想處理。」

尹太說，樓上街坊也曾向她表示家有老鼠，「佢話買畀個孫嘅維他奶（被咬）穿晒，惟有用個筲箕吊住（維他奶）條條揈。」

住在衛民樓的阿馮曾購置老鼠籠並捉到老鼠。（劉婉雯攝）） 捉到老鼠 居民不敢處理 住在衛民樓的阿馮曾購置老鼠籠並捉到老鼠。她憶述，隔壁單位近六、七年沒人居住，成了老鼠窩，直至去年有人搬至裝修，令老鼠四散，才見過老鼠足跡。她又稱，很多人曾說在家發現老鼠，「有人試過見到有隻老鼠死在廁所，唔敢捉，結果打電話畀錢人處理。」

▼全港各區鼠患指數▼

+ 15 + 14 + 13

左匯雄透露，有住戶在今年新年期間，在家中捉到11隻老鼠。（劉婉雯攝）

左匯雄批評食環署掩耳盜鈴，他指食環署以放置於該區的鼠餌被老鼠咬囓的比例，計算鼠患參考指數，但老鼠已入屋，根本捉不到。他們向政府有關部門爭取裝設老鼠擋板近八年，政府卻一直沒有回應，房署又不會進屋替居民滅鼠，居民無奈下，只能自費購買老鼠膠滅鼠。

記者今日到愛民邨視察，發現房屋署已在石油氣管安裝擋板，但有街坊向記者表示擋板沒用，「你封佢呢條路，佢會行第二條，啲老鼠連鋼線都行到！」