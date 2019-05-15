【鼠患隱憂】啟德跑道公園草地藏「毒藥」　狗主震驚　憂毛孩中伏

全港現行六個「寵物共享公園」之一的啟德跑道公園，吸引不少狗主帶同心愛毛孩前往玩耍，然而，狗狗最愛的大片草地竟暗藏危機，多處散落大量紅色粒狀「毒藥」，引起狗主憂慮。有滅鼠專家相信，「毒藥」實為老鼠藥，狗狗誤服無生命之虞，但可能會出現嘔吐等不適反應。

記者到啟德跑道公園視察，草地約1.5公頃，上址今日人流稀少，僅有數人放狗；及後於草地位置觀察，約一個大的草地，至少有五處撒有紅色粒狀物體，每處約十數粒；另外，草地上不時有雀鳥覓食。

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黃小姐（圖左）對事件感到震驚。（黃偉民攝）

狗主黃小姐及劉小姐帶同三隻狗到上址，兩人表示每個月約到此放狗一次，未曾聽聞上址草地有「毒藥」，得悉事件後感到震驚，即時將狗隻放回推車內，又指假日時此處非常多人放。黃小姐表示，對事件感到擔憂，日後亦會考慮是否到此放狗。

另一狗主雷小姐與友人帶同積羅素及長毛貴婦狗，到上址放狗，她表示上周曾在社交媒體聽聞事件，但以為事件已解決，所以仍會帶狗隻到上址，又指「香港得幾個草地。」對於事件，她亦表示感到擔心。

雷小姐與友人帶同積羅素及長毛貴婦狗遊玩，對於「毒藥」事件感到擔心。（黃偉民攝）

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源根據圖片估計，該紅色粒狀體為老鼠藥，可能是碎屑藥餌或丸狀藥餌，應放在老鼠洞口，吸引老鼠咬食，不應散落在草地，相信無法引吸老鼠咬餌。梁指，藥餌為抗凝劑，不會將狗隻毒死，但可能出現嘔吐或過敏反應，如狗隻誤食藥餌，狗主可帶牠看獸醫並服食解藥。

民主黨立法會議員鄺俊宇認為事態嚴重，他表示，將去信康文署要求跟進及調查，他認為，老鼠藥很容易導致動物死亡，一旦狗隻服下，很容易致命，康文署的場地中不應出現有關情況。