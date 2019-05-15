【奪命鼠患】毒餌擺錯位　老鼠都唔吼　專家批港府滅鼠不到位

衞生防護中心昨（14日）公布3宗人類感染大鼠戊型肝炎新個案，其中居於屯門友愛邨的病人更已於本月上旬離世，令全城關注滅鼠行動。有區議員批評，政府採取的傳統滅鼠措施成效不佳，以致鼠患問題遲遲未解決，惟蟲害控制專家解釋，問題並非出於傳統措施上，而是政府的做法不到位。

新增的三宗個案，患者分別居於屯門、九龍城、及南區。根據食環署公布的2018年鼠患參考指數，屯門區的全年指數為2.1%，低於18區平均值，惟該區區議員譚駿賢指，自兩年前屯門公園共融遊樂場的工程展開後，友愛邨的鼠患問題始變得嚴重：「當時工程需要鑒地，屯門不少地都是填海得來，所以很多地方的地底都是中空的，成為了老鼠的藏身之地，而工程令不少老鼠走出地面。」即使工程現時經已完成，鼠患問題仍然未解決。「工友們有不停滅鼠、落老鼠藥，我們也見到很多老鼠屍體，但仍然有很多活生生的老鼠出現。」譚駿賢說，食環署至今仍未找到鼠患的源頭，故這種滅鼠方式亦是治標不治本。

屯門區區議員譚駿賢指，屯門公園共融遊樂場的工程進行鑒地後，友愛邨鼠患問題始變得嚴重。(資料圖片/黃廸雯攝)

不同部門管理不同地方 見到垃圾也不可清潔



鼠患源頭未解決，而友愛邨、屯門公園一帶的清潔又分為多個單位負責，譚駿賢指此令問題更見麻煩。現時屯門公園的清潔為康文署負責，友愛邨內清潔則為房署負責，但旁邊道路的清潔作又為其他單位負責，「馬路範圍屬運輸署，故由食環署負責清潔，但馬路上輕鐵路軌範圍則是港鐵負責，食環不可清潔。清潔工人有時也會向我們說，他們見到馬路邊有垃圾想清理，但房署告訴他們不可以。」他直斥現時情況荒謬，希望未來能有部門統籌清潔工作。

裝閉路電視只能觀察 未能滅鼠



另一出現大鼠戊型肝炎病例的地區為九龍城區馬坑涌道，當區區議員黎廣偉指，該處一直都有嚴重鼠患問題，「因為附近的馬頭涌道連接北帝街，北帝街附近有不少食肆，會有廚餘產生，亦有拾荒者在後巷堆積雜物。」就區內的鼠患問題，他指署方過往曾建議於地盤、街市附近，安裝閉路電視，監察市民亂拋垃圾、造成衞生問題的情況，亦曾建議於街市內安裝夜視鏡，觀察老鼠的動向：「但那些都不是滅鼠措施，只是觀察。」

九龍城區馬坑涌道亦出現一宗人類感染大鼠戊型肝炎的新個案。(資料圖片/林振華攝)

目同伴食老鼠藥斃命 米奇也會變聰明



過往食環署都有在區內鼠患黑點加強清潔，並作恆常的滅鼠行動，但黎認為署方一直都是沿用放置捕鼠籠、毒餌等傳統滅鼠方法：「放久了，老鼠看到同伴下場也會變得聰明，知道入面的餌食是不能吃的。」事實上，食環署曾參考外國例子，於去年在3個街市內試用「氣壓滅鼠器」滅鼠，惟黎廣偉指此新科技在香港的成效不高。

「(氣壓滅鼠器成效)數字根本不值一提！」黃埔東社區幹事李超宇認為，現時署方採取的傳統滅鼠方法沒有效率，成效亦不理想：「食環署指在2018年，區內捕鼠籠捉到1,6000隻老鼠，但這只是冰山一角，很少量的老鼠已能繁殖出這數字。」食環署公布的鼠患參考指數中，九龍城區的近年的鼠患指數一直不算高，僅2018年下半年突飆升至11%，惟李表示，過往一直收到不少關於鼠患的投訴，故質疑指數的準確性。

不止街市、食肆後巷，老鼠甚至入侵九龍城區私人屋苑。(李超宇提供)

食環應處理私人屋苑衞生問題



他又指，區內鼠患問題不止於街市內出現，老鼠甚至入侵私人屋苑。「這是很難解決的問題，因為食環署不會進入私人屋苑進行滅鼠。」雖然李超宇認同住戶有責任改善家居衞生，杜絕鼠患，不過，他認為食環署對於私人屋苑出現鼠患問題，亦非完全無計可施：「這應是食環署的責任，例如黃埔花園附近有很多食肆，都是食環有權處理的衞生問題。」

向外國取經並非壞事，惟香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源認為，兩地環境始終不一樣，在香港使用「氣壓滅鼠器」不一定能得到跟外國一樣的成效。他強調，最有效的滅鼠方法仍是使用毒餌、捕鼠籠和捕鼠板，電子儀器能夠輔助滅鼠，港府雖採相同措施，但做法不到位，致滅鼠一直未見成效。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，曾見過毒餌被放置於老鼠難以觸碰的位置。(梁廣源提供)

毒餌擺錯位 老鼠都唔吼



「我在鼠患嚴重的區域，見過一包以膠袋密封的老鼠餌被吊於高處。放的位置難以觸碰，要先咬穿膠袋才吃到毒餌，周圍都有垃圾房，可以輕易找到食物，你是老鼠還會吃毒餌嗎？」梁廣源反問，指外判的滅蟲公司前線員工未有足夠專業知識，將毒餌放於不適當的位置，加上使用的毒餌不夠新鮮，吸引不到老鼠進食。

梁廣源又批評，現時政府的滅鼠工作是收到投訴才進行，缺乏規劃和系統性，建議食環署要做好清潔、衞生之餘，亦需持續以科學方法監控各區的鼠患數據，並作出分析，以了解情況：「不是靠捕鼠籠那塊蕃薯就能做到的，這樣根本沒有公信力！」