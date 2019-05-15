【奪命鼠患】愛民邨居民直擊老鼠爬水管入屋　區議員派老鼠膠自救

本港繼去年9月出現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，至11月再發現第二宗，兩名患者均住於黃大仙區。衞生防護中心昨日（14日）公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，三名患者分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨。同在九龍城區的愛民邨老鼠一樣猖獗，九龍城區議員吳奮金表示，愛民邨邨內鼠患情況出現多年，曾接獲不同街坊報稱有老鼠出沒家中，他展示居民所拍攝的片段顯示，有老鼠括爬水管爬到七至八樓進入家內。

因愛民邨住所比較接近地下，老鼠較容易爬進居民屋內。（黃偉民攝） 他表示，因愛民邨住所比較接近地下，老鼠較容易爬進居民屋內，而邨內四處水管現時亦置有擋鼠板，但仍有老鼠出沒，他認為房署應找滅蟲專家處理。他指，曾有居民屋內堆滿垃圾，及後接獲過多投訴，終要出動房署協助清理，指「老鼠都有十幾隻」、鼠隻四處竄動。

於工程開始後，老鼠於區內橫行。（黃偉民攝） 後山地盤工程 老鼠也移民 吳續指，邨內後山地盤工程數年前進行，「震哂老鼠出嚟」，認為受地盤工程影響，原居於後山的老鼠逐四散至邨內。他指，現時邨內又有不同裝修及維修工程，老鼠會沿吊船的繩索，爬到不同樓層進入居民住所內，曾接獲不同樓層的街坊表示有老鼠入屋，「每一座都有呢啲情況」。他續指，有向街坊提供老鼠膠，及「老鼠擋」（放於水管位置擋住老鼠入）。他表示，奪命鼠患事件後，今日開始較多居民向其索取老鼠膠，又指會向食環署及房署要求協助處理。

居民用老鼠膠成功捕捉多隻老鼠。（居民提供照片）

區議員提供多段片段可見，老鼠會沿水管或繩索在外牆爬行，行動敏捷；又有居民在家裡放置老鼠膠板，片段顯示有五隻老鼠被黏於板上動彈不得，狀甚可怕。

居民梁小姐表示，家裡亦曾出現老鼠，「嚇到唔敢訓覺。」及後於窗台、地上均放置了老鼠膠，又於媒氣管入口附近以膠袋塞住入口位。她又指，曾聽聞街坊表示家裡曾有三隻老鼠進入，「聽到吱吱喳喳聲」，偷家裡餅乾進食，又指老鼠不怕人，「日光日白」亦出現覓食。

老鼠被迫遷 有關部門應加強監察杜絕鼠患

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，如區內多地盤工程，的確有機會引致鼠患。梁表示，由於老鼠多居住於地基石屎夾口或地台罅隙，如在牠們「家上」動土，老鼠被「迫遷」，重新尋找藏身之處，甚至遷移近民居。

梁認為，在工程之始有關部門應先放置鼠餌等進行防治工作，杜絕鼠患，「無理由做工程嘅幫手滅鼠。」他直言，有關部門在前線及監管工作都有需要改善。他續指，現時的滅鼠工作都由外判公司負責，不過有關部門仍需要跟進他們的滅鼠情況。「我知有好多前線嘅人都會鼠餌用密實袋裝住、封實，又會吊到好高，啲老鼠根本拎唔到。如果鼠餌無正確咁擺好佢，就算佢再擺多一倍嘅都冇用。」

梁又提醒，防治鼠患除政府部門緊密監管之外，亦需要市民配合，主要由「食、住、行」三方面著手。食方面，市民應包好垃圾，避免老鼠於垃圾堆中找到食物；住方面，市民應減少於落貨區堆積貨物、傾倒泥頭等，製作他們的容身之所；行方面，將一些石屎洞口、渠口堵住。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，很多前線嘅人都會鼠餌用密實袋裝住、封實、吊高，「啲老鼠根本拎唔到。就算佢再擺多一倍嘅都冇用。」

北帝街食肆後巷多雜物垃圾 記者巡經竄出數鼠

九龍城區食肆林立及雜物堆積是鼠患失控的重要因素，今日晚上10時許，記者再視察馬坑涌道一帶鼠患情況，赫見北帝街多個十字路口雖然有垃圾桶，但放滿後旁邊有多包垃圾，亦有執紙皮長者將雜物堆放附近。

此外，北帝街是馬坑涌較多食肆的地方，尤以馬坑涌道至馬頭涌道一段最多；近新山道後巷擺放大量發泡膠雜物，地上亦有食物殘渣，記者視經時有三、四隻老鼠竄過；及至近馬頭角道的北帝街後巷同樣散佈雜物垃圾，牆上張貼「預防鼠患，垃圾放進有垃圾桶」告示，水管掛有一個空的鼠餌膠袋；近木廠街後巷垃圾隨地擺放，同樣放有鼠餌。