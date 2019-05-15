九巴自焚與引擎故障漏偈油有關 　已檢查同款830輛巴士未見有問題

上周六﹙11日﹚一輛由屯門開往灣仔會展的961線的九巴，駛經中環怡和大廈對開時突然自焚，期間更傳出爆炸聲，最後只燒下支架。九巴副車務總監黃健輝今日﹙15日﹚表示，非常關注事故，意外發生後，已即時聯絡巴士製造商檢驗，經初步調查下，相信與引擎故障有關，「偈油」從引擎流出，引致火警。 另外，上年同樣發生一宗九巴起火意外，黃健輝指，涉事車輛與上周發生事故的巴士屬同一型號，不過兩宗事故原因不同，今次意外屬個別事件，並強調已檢查同款的830輛巴士。據了解，涉事巴士型號為｢Alexander Dennis Enviro 500 MMC｣。

本月11日，一輛由屯門開往灣仔會展的961線九巴，駛經中環怡和大廈對開時突然自焚。(網上圖片)

兩周內向運輸署交報告

黃健輝指，涉事巴士車齡6年，九巴在意外後即時聯絡巴士製造商，展開聯合檢測，初步調查發現，引擎出現故障有損毀，「偈油」從引擎流出，引致火警。他續稱，已即時聯絡引擎的供應商，了解事故原因，現正調查中，九巴會於意外後的14天內，向運輸署提交報告。

與去年起火巴士同一型號

去年5月，一輛駛經大老山公路的九巴，同樣突然起火，車架變型。黃健輝表示，當時的涉事巴士，與是次事故的巴士屬同一型號，不過他強調，兩宗意外起因不同，過去從未發生過與是次意外相近起因的事故，強調屬獨立事件。他又稱，當晚已檢測所有共830輛的同型號巴士，未有發現包括引擎在內的部件有任何問題。據了解，涉事巴士型號為｢Alexander Dennis Enviro 500 MMC｣。

黃健輝(左)表示，巴士物料確是阻燃，需符合一定標準，依足運輸署規定，但坦言｢都係燒得着｣。(羅君豪攝)

對於巴士的阻燃能力，黃健輝表示，巴士物料確是阻燃，需符合一定標準，依足運輸署規定，但坦言｢都係燒得着｣，尤其是次情況較嚴重。

黃健輝又稱，九巴重視安全，每輛行駛的巴士，都事先經過嚴格檢驗。他又稱讚駕駛涉事巴士的車長，認為他表現專業，能保持鎮定。