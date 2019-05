車長打指揮燈　九巴車尾顯示屏即彈出「請讓巴士」字句　籲要禮讓

去年初大埔公路發生九巴翻側車禍,引起社會關注專營巴士行車安全問題。九巴今日﹙15日﹚表示,為提升對道路使用者的保障,正試驗引入一套智慧型指示燈系統,當車長打指揮燈時,巴士車尾的LED路線顯示屏幕上,會出現「請讓巴士 Please Give Way to Bus」標語,提醒附近駕駛人士禮讓。有關新措施擬在未來三個月內在1300部巴士實施。

九巴安全總監關智偉(右)表示,九巴正試驗一套智慧型指示燈系統,當車長打指揮燈時,巴士車尾的LED路線顯示屏幕上,就會出現「請讓巴士 Please Give Way to Bus」字句。(羅君豪攝)

運輸署早前稱,今年第四季,會展開巴士友善交通措施,包括設讓巴士駛出巴士站的道路標記及交通標誌。九巴安全總監關智偉今日表示,巴士上乘客多,尤其多小孩、長者,故巴士駛離站時會較慢,而目前外國如新加坡、澳洲等,有為先讓巴士離站的安排立法,以助巴士離站。

擬3個月內為1300輛巴士加裝「請讓巴士」字句

關智偉表示,九巴正試驗一套智慧型指示燈系統,當車長打指揮燈時,巴士車尾的LED路線顯示屏幕上,就會出現「請讓巴士 Please Give Way to Bus」字句,提醒附近駕人士禮讓。他續稱,由於計劃無需額外加裝硬件,只需更改現有程式,故推行速度較快,只構思了約2個月,並計劃於3個月內,在1,300輛巴士加裝,而未來新購的巴士亦會相同功能。

至於在巴士站設讓巴士駛出巴士站的道路標記,關智偉表示,主要會設於與轉彎位較近的巴士站,具體試行位置由運輸署決定。

當車長打指揮燈時,巴士車尾路線顯示屏會彈出「請讓巴士」字句。(羅君豪攝)

睡意監測系統料9月逐步推行

在大埔九巴翻側意外後,九巴推出連串改善巴士安全的措施,為偵察車長駕駛狀態,正研究引入睡意監測系統。九巴副車務總監黃健輝表示,之前邀請5間供應商測試系統,現已進入最後階段,測試報告完成後會展開採購程序,並就此作公開招標,預計最快今年9月起,在車隊分階段安裝系統。他續指,龍運車隊會率先使用;至於行走高速路段、長車程的巴士,亦會優先安裝。

另外,有鑑於愈來愈多市民成為「低頭族」,行走時只顧使用手機,黃健輝表示,在美孚巴士總站安裝地面LED燈及聲響提示器,提醒路人行走時要留意路面情況,如測試效果理想,將於其他合適的巴士總站陸續引入相同設備。

黃健輝又稱,在5輛巴士安裝泊車感應器,現已測試了一個月,系統協助車長在倒車、泊車時,了解四周環境會否出現任何生物或障礙物,以防止發生意外。他表示,測試反應正面,會考慮陸續在其他巴士安裝,不過未有具體時間表。

根據政府規定,巴士車齡滿18年,就需退役,不過早前有傳媒報道指,九巴擬向運輸署就年滿18年的巴士申請續期。黃健輝表示,九巴正添購新巴士,但該批巴士要安裝電子穩定系統,需運到其他歐盟國家處理,未必可趕及到港,因此九巴需為約47輛車齡達18年的巴士續期,以保持服務質素。他強調,會為該批巴士作檢查,確保安全,而且當新巴士大約今年11月到埗後,就會停用舊巴士。

另外,九巴上月底正式全面跟從運輸署提出的《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》,即特別更車長工時需於14小時內,駕駛時數要少於10小時。關智偉表示,指引執行至今順利,未聽聞出現大問題。他強調,九巴一直與員工探討薪酬、福利,亦會定期會面。