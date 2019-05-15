車長打指揮燈　九巴車尾顯示屏即彈出「請讓巴士」字句　籲要禮讓

去年初大埔公路發生九巴翻側車禍，引起社會關注專營巴士行車安全問題。九巴今日﹙15日﹚表示，為提升對道路使用者的保障，正試驗引入一套智慧型指示燈系統，當車長打指揮燈時，巴士車尾的LED路線顯示屏幕上，會出現｢請讓巴士 Please Give Way to Bus｣標語，提醒附近駕駛人士禮讓。有關新措施擬在未來三個月內在1300部巴士實施。

九巴安全總監關智偉（右）表示，九巴正試驗一套智慧型指示燈系統，當車長打指揮燈時，巴士車尾的LED路線顯示屏幕上，就會出現｢請讓巴士 Please Give Way to Bus｣字句。（羅君豪攝）

運輸署早前稱，今年第四季，會展開巴士友善交通措施，包括設讓巴士駛出巴士站的道路標記及交通標誌。九巴安全總監關智偉今日表示，巴士上乘客多，尤其多小孩、長者，故巴士駛離站時會較慢，而目前外國如新加坡、澳洲等，有為先讓巴士離站的安排立法，以助巴士離站。

擬3個月內為1300輛巴士加裝「請讓巴士」字句

關智偉表示，九巴正試驗一套智慧型指示燈系統，當車長打指揮燈時，巴士車尾的LED路線顯示屏幕上，就會出現｢請讓巴士 Please Give Way to Bus｣字句，提醒附近駕人士禮讓。他續稱，由於計劃無需額外加裝硬件，只需更改現有程式，故推行速度較快，只構思了約2個月，並計劃於3個月內，在1,300輛巴士加裝，而未來新購的巴士亦會相同功能。

至於在巴士站設讓巴士駛出巴士站的道路標記，關智偉表示，主要會設於與轉彎位較近的巴士站，具體試行位置由運輸署決定。

當車長打指揮燈時，巴士車尾路線顯示屏會彈出｢請讓巴士｣字句。（羅君豪攝）

睡意監測系統料9月逐步推行

在大埔九巴翻側意外後，九巴推出連串改善巴士安全的措施，為偵察車長駕駛狀態，正研究引入睡意監測系統。九巴副車務總監黃健輝表示，之前邀請5間供應商測試系統，現已進入最後階段，測試報告完成後會展開採購程序，並就此作公開招標，預計最快今年9月起，在車隊分階段安裝系統。他續指，龍運車隊會率先使用；至於行走高速路段、長車程的巴士，亦會優先安裝。

另外，有鑑於愈來愈多市民成為｢低頭族｣，行走時只顧使用手機，黃健輝表示，在美孚巴士總站安裝地面LED燈及聲響提示器，提醒路人行走時要留意路面情況，如測試效果理想，將於其他合適的巴士總站陸續引入相同設備。

黃健輝又稱，在5輛巴士安裝泊車感應器，現已測試了一個月，系統協助車長在倒車、泊車時，了解四周環境會否出現任何生物或障礙物，以防止發生意外。他表示，測試反應正面，會考慮陸續在其他巴士安裝，不過未有具體時間表。

根據政府規定，巴士車齡滿18年，就需退役，不過早前有傳媒報道指，九巴擬向運輸署就年滿18年的巴士申請續期。黃健輝表示，九巴正添購新巴士，但該批巴士要安裝電子穩定系統，需運到其他歐盟國家處理，未必可趕及到港，因此九巴需為約47輛車齡達18年的巴士續期，以保持服務質素。他強調，會為該批巴士作檢查，確保安全，而且當新巴士大約今年11月到埗後，就會停用舊巴士。

另外，九巴上月底正式全面跟從運輸署提出的《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，即特別更車長工時需於14小時內，駕駛時數要少於10小時。關智偉表示，指引執行至今順利，未聽聞出現大問題。他強調，九巴一直與員工探討薪酬、福利，亦會定期會面。