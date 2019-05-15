【HPV疫苗】供應短缺　家計會再落閘　暫不接受新就診者登記注射

不少內地旅客來港注射子宮頸癌疫苗（九價HPV疫苗），導致近一年多來，本地HPV疫苗供應緊張。家庭計劃指導會去年4月下旬公布「港人專享」，只為本地婦女注射，該會今日（15日）在網頁公布，鑑於HPV疫苗貨源緊張，暫時只能為已登記或預約的就診者提供此疫苗注射，不再接受新就診者登記，直至疫苗供應回復正常。

家計會今日公布，不再接受新就診者登記注射HPV疫苗。（資料圖片）

數百內地人上周到環亞體檢維權

本港只有美國默沙東藥廠製造的註冊九價HPV疫苗「加衛苗」供應，近年大批內地婦女來港注射，每人需於指定時間內注射三針。但一年多以來，需求大幅上升，疫苗供應緊張，上周傳出有診所使用來歷未明的疫苗為內地人注射，默沙東藥廠就公開表示，沒有供應疫苗予環亞體檢集團，引致數百名在該診所注射的內地人來港維權。

家計會去年4月20日公布，只會為本地居民注射HPV疫苗，不再接受非本地居民登記，揭示疫苗荒已頗嚴重。該會今日再落閘，在網頁公布，不接受新就診者登記，全文如下：