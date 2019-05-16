【大鼠肝炎爆發】太子劏房戶裝鼠板一周捉20隻：最後選擇搬走　

全球有6宗老鼠傳染人類戊型肝炎個案，當中5宗在香港。有市民今天致電電台節目指，自己本居於太子單棟式大廈的劏房，曾自行在大廈垃圾房安裝老鼠板，一周捉到20多隻老鼠，形容老鼠「捉唔完」，最後選擇搬走。又有居於海怡半島的居民指，有老鼠會咬開喉管進入垃圾房覓食，老鼠也會躲藏於天花板的喉管及風槽之中，當區區議員陳家珮亦指出，曾有死去的老鼠黏在天花上，發出臭味。

其中一個病人居住的海怡半島，多座住宅的花槽都放有老鼠藥及貼有告示。（資料圖片／黃偉倫攝）

批食環署只經電話教居民處理死鼠

本周二衞生署公布的3宗新個案，患者分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨。九龍城區議員黎廣偉今在港台節目《千禧年代》指，當區鼠患嚴重，曾有居民見到數隻老鼠在追逐，感到害怕。而南區區議員陳家珮就指，當區老鼠在鐵路工程後開始現蹤影，會藏身於花槽，亦會游泳至瀑布中的假石躲藏，更有老鼠會進入住戶家中，她在辦事處放置了數十個鼠籠，讓居民借用捕鼠，惟暫未見成效。

她又批評，如居民捕捉到死去的老鼠時，食環署只會透過電話教導居民處理，只有當捉到活鼠時，署方才會派人協助居民處理。

聽眾林先生指，自己本居於太子單棟式大廈的劏房，因大廈選用沒有蓋的垃圾桶，曾發現有老鼠出沒，要求大廈改用有蓋垃圾桶時被拒，管理人指因倒垃圾的工人需同時到多座大廈倒垃圾，如使用有蓋垃圾桶，會令工人趕不及到所有大廈清潔。林先生與其他住戶就自行在大廈垃圾房安裝老鼠板，一周捉到20多隻老鼠，他形容老鼠「捉唔完」，最後只可選擇搬走。

而聽眾余先生就居於海怡半島，他稱發現有老鼠咬開保溫喉管進入垃圾房，令清潔工人感到害怕，通知管理處後捕捉到老鼠，他又指天花上的喉管及風槽是老鼠藏身之所，管理處在其中放置老鼠膠後，亦捕捉到兩隻大老鼠。陳家珮補充，曾有老鼠在天花中死去，發出臭味，而屋苑街市中的天花，食環署在評估後亦認為容易匿藏老鼠。

南區區議員陳家珮指出，曾有死去的老鼠黏在天花上，發出臭味。 （資料圖片／梁鵬威攝）

食環署指老鼠咬斷手而逃離鼠板

黎廣偉表示，在鼠患嚴重時，政府部門會加強清潔，但一段時間後就打回原形，現時每周會在黑點清洗一次，他批評食環署仍使用老鼠籠、鼠餌等傳統方法不合時宜，而食環署對於私人屋苑的支援亦不足，只負責提供意見，他建議署方可以參考外國使用老鼠避孕藥的方式令老鼠減少。

陳家珮就稱，海怡半島聘請的清潔公司已加強清潔，她亦斥署方只用舊式滅鼠法，成效緩慢，海怡半島使用老鼠板捕鼠，惟食環署指老鼠會自行咬斷手而離開鼠板，做法不人道，私人屋苑可以採用，但署方就不會。陳家珮希望署方研究，可否用儀器探測花槽下有無生物，以了解鼠蹤。

立法會議員葛珮帆亦致電電台節目，質疑鼠患指數不可靠，又批評政府部門各自為政，不同位置的鼠患問題需要尋求不同部門處理。她曾建議食環署試用的氣壓滅鼠器，就未見成效。她承認，她及署方做的測試都發現未能滅鼠，「要老鼠伸頭入窿先得，但香港老鼠聰明，唔伸頭入去。」

2018年全港鼠患參考指數為3.4%，較2017年的3.5%略低。食環署表示，指數少於百分之十，表示鼠患情況並不普遍，而今年會繼續分兩階段進行全港滅鼠運動。首階段已於1月初展開，直至3月15日完成。而第二階段將於7月展開，為期十個星期。署方指，會繼續研究及測試不同技術，如夜視攝錄機、熱能影像攝錄機、氣壓滅鼠器等，以提升對老鼠活動的監察及控鼠工作的成效。（香港01製圖）