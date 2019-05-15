【大鼠肝炎爆發．有片】重返首宗個案現場　彩雲邨情況會係點﹖

去年9月，香港出現全球首宗老鼠傳染人類戊型肝炎個案，至11月再發現第二宗個案。事隔不足一年，衞生防護中心周二（14日）公布三宗新增個案，患者分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨，其中居於友愛邨、本身有長期病患的74歲男子於5月4日離世。另外兩人曾出現肝功能異常，情況穩定，毋需入院。 爆發全球首宗個案的黃大仙彩雲邨，現時老鼠出沒的情況和環境衞生有否改善？《香港01》記者重返現場了解，請即馬上點擊影片觀看。

記者到彩雲邨，發現一直是鼠患黑點的觀日樓地面，衞生情況頗惡劣，垃圾汁一直沿大型垃圾箱滴落地上，而且有不少棄置傢俬隨處堆放。不少街坊都稱，曾在附近見到有老鼠出沒，李女士更指，在晚上特別多老鼠在坑渠位置走過。

街坊吳小姐建議附近食肆要保持環境衞生，小心處理廚餘。（王海圖攝） 街坊譚先生指，以往差不多每天都會看見老鼠，雖然老鼠未有完全消失，但現時情況已有改善。他擔心大鼠戊型肝炎會再爆發，認為社區或需要多做滅鼠工作。至於防鼠方法，街坊吳小姐認為附近食肆應清潔得更徹底，因老鼠出沒多是為了覓食，而自己家中的廚餘也會處理得乾淨一點，保持家中整潔。

當區區議員沈運華表示，過去數月邨內衞生情況有所改善，不論食環署、房屋署或領展，都有加強清潔，包括減少將垃圾箱放在垃圾站外；垃圾站清潔次數亦由每日1次增至每日2次，房屋署清潔邨內大型物件的次數亦變得更頻繁。

惟沈運華批評房屋署反應緩慢，清潔工作進度未算最理想。他建議參考私人屋苑，在邨內安裝小型自動垃圾壓縮箱，方便保持邨內整潔。防鼠工作亦要從個人出發，沈提醒居民要注重個人衞生，避免在單位內堆積雜物，變「垃圾屋」，引來蟲鼠，影響鄰居。若居民留意到邨內衞生黑點，亦應向區議員或相關部門反映，保持邨內衞生。