【海外醫生】陳家亮指可考慮新加坡免試方式：唔好未探討就鬧

本港醫護人手不足，吸引海外專科醫生來港逐成為其中一個增加人手的方法。香港中文大學醫學院院長陳家亮今日（16日）出席傳媒茶聚時表示，任何有效吸引資深及有質素的海外醫生回流香港，及有助香港公營架構的方法，均應積極考慮，坦言不應封鎖任何大門，應考慮全面計劃。 而他所指的公營架構，包括病房醫療、急症室需要、公共衞生及科研教學。 中大副校長霍泰輝早前接受團結基金訪問時，亦提到香港可仿傚新加坡做法，陳家亮認為可考慮，並舉例若現時要考中學三年級的文學亦有難度，認為海外專科醫生已過考試階段，考執業試有一定難度。

陳家亮認為應積極考慮，任何有效吸引資深及有質素的海外醫生回流香港的方法。（陳芷昕攝）

中大醫學院助理院長（學習體驗）吳兆文提到，中大教授不單單做科研教學，以他自己為例，既要做教學工作，又要兼顧醫生的臨床工作，強調大學教授工作絕不空閑。

陳家亮亦表示，若大學工作輕鬆，相信不少醫生會轉到大學工作，但事實並非如此。

被提到會否擔心教授成為註冊醫生後離開工作，他又稱有心來大學工作的教授，不會選擇離開，他又以中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦為例，稱他多年來即使只以有限度註冊醫生工作，仍然在在中大工作。

陳家亮認為，新加坡的免試制度值得考慮，但必須要小心保持質素，「唔好未探討就鬧定先！」

他解釋，今時今日要考回過去多年學過的知識，實在難以合格。他強調並不是執業試內容難，因為內容和兩所大學的深淺度差不多。但對海外專科醫生而言，是已過該考試階段，要考執業試是有難度。

他稱，應考慮海外專科醫生考試是否公道，通過執業試是否等於質素好。