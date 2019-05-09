【海外醫生】英國回流公院醫生將考執業試　稱免實習難解人手短缺

歷經逾一個月的討論，醫委會昨日（8日）終於選出豁免海外專科醫生的實習方案。兩名由英國回流、正在醫管局擔任有限度註冊的醫生認為，方案未必能吸引大量醫生到港工作。 威爾斯親王醫院急症室駐院醫生陳達晉表示，過去只有十多名有限度醫生在醫管局工作，相信方案不會即時解決人手問題，但「好過無」。他解釋豁免實習，可避免部門內其他醫生承擔他突然要調去實習的工作量，整體而言是好事。 瑪麗醫院麻醉科有限度註冊駐院醫生吳志強歡迎醫委會通過方案，他即將於9月考執業試，試後他不需實習便可成為註冊醫生。對於有立法會議員提出免試，他坦承個人而言，不用考試固然好，但考試是其中一個確保醫生水平的方法，他理解執業試合格率較低，但若今次不合格便汲取經驗，擇日再戰。

威爾斯親王醫院急症室駐院醫生陳達晉表示，免實習方案不會吸引大量醫生，但「好過無」。（盧翊銘攝）

陳達晉和吳志強均為醫管局聘請的有限度註冊醫生，二人均從英國回流香港，分別於威爾斯親王醫院及瑪麗醫院工作。醫委會昨日終於通過被喻為最寬鬆的方案，陳達晉和吳志強亦十分歡迎。陳達晉更形容是好事，他已在威爾斯急症科工作近5年，他坦言若要到其他部門實習半年「有啲諷刺」；對部門而言，亦可避免有多年經驗的駐院醫生離開崗位，加重其他醫生的工作壓力。

最終通過的方案重點：以有限度註冊受聘於醫管局、衞生署或兩間大學醫學院的海外專科醫生，整體工作至少3年，通過執業資格試後便可獲豁免實習，取得正式執照

威爾斯親王醫院急症室駐院醫生陳達晉認為公立醫院面對的挑戰，在私家醫院找不到。（盧翊銘攝）

方案通過 有助紓緩人手不足？ 醫生：「好過無」

醫管局發言人昨表示，醫管局現時有12名有限度註冊醫生在麻醉科 、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科及放射科等人手短缺的部門工作，本周內向醫委會遞交另外5名非本地培訓醫生的有限度註冊申請，及2個續期申請。另外，仍有14人被評定為符合資格的申請者，將陸續提交有限度執業註冊申請。

假設醫管局為以上的醫生順利辦妥續期、註冊申請，醫管局將合共有31名有限度註冊醫生。

通過最寬鬆的免實習方案，是否有助吸引大量海外醫生回流香港工作，紓緩人手不足的問題？陳達晉及吳志強醫生均認為實際幫助不大。陳達晉認為「好過無」，他稱有限度註冊醫生人數不多，外界或認為沒有即時幫助，但經過昨日通過的免實習方案，他相信會吸引更多海外專科醫生來港從醫。

公立醫院的醫護人員工作量大，未必能吸引大量海外醫生回流。（資料圖片／鄭子峰攝）

吳志強：「今次唔合格就再試，汲取經驗」

吳志強在醫管局麻醉科工作1年多，他在英國已是麻醉科專科醫生，正準備9月考執業試，他坦承考試包括全科內容有難度，慶幸麻醉科涉獵不少內、外科手術，未至於要重新認識。「今次唔合格就再試，汲取經驗」。他用了半年多時間準備考試，犧牲了不少和家人相處的時間，被問到是否贊成豁免考執業試，吳志強不置可否，他坦承個人當然認為「不用考試最好」，但他亦理解考試是確保醫生水平的方法，他反問，「新加坡免試係唔係好呢？」他把答案交當局者思考。

醫護人員早前先後請願，要求醫管局正視人手不足問題，醫委會通過豁免海外專科醫生的實習方案，有望初步紓緩人手不問問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

由英國回流香港，更到醫護人手嚴重不足的公立醫院工作，面對文化及工作上的差異，陳達明抱着「入鄉隨俗」的想法工作，他坦言初入職時因未能適應，體重下跌且睡眠質素很差，更曾一度想「如果一個月就返英國咪好瘀」，他認為到港工作「預咗會辛苦，做嘢程序都好不同，只可以由你適應環境，環境唔會適應人」。陳達晉認為公立醫院急症室和私家醫院有很大分別，公立醫院急症室面對不少突發事件，那是私家醫院不會遇到的情況。

香港公立醫院人手不足，醫護人員工作壓力大或是不爭的事實，但兩位有限度註冊醫生均表示工作環境開心，他們更願意在港發展事業。即使如此，他們希望公立醫院積極解決人手不足問題，讓醫護人員有充份休息時間，有機會享受「Work-life balance」（工作與生活取平衡）。