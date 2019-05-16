【非洲豬瘟】活豬斷貨　食肆鬧食材荒　譚仔「懶肉、之忍」繼續賣

上水屠房上周五（10日）因驗出有內地豬內臟樣本驗出非洲豬瘟，政府宣布關閉屠房，並銷毀場內逾6,000隻豬，連帶牛羊屠宰亦暫停，預計下周一（20日）才重開，新鮮豬牛羊肉要到下周二（21日）才可恢復供應。 市面各種鮮活肉類突然零供應，除了主婦大嘆難為無新鮮肉食之炊，而食肆更面臨食材來貨突然中斷的窘境，要急覓替代食材，例如用巴西豬肉代替活豬。不過以「懶肉」、「之忍」（腩肉、豬潤）聞名的連鎖米線店譚仔及譚仔三哥，卻表示未受豬瘟影響，繼續有貨賣。

前藝人蕭潤邦經營的「堅信號上海生煎皇」亦受到影響。銅鑼灣店店員透露，昨日收到通知，聲明店內生鮮包及灌湯包使用的是巴西冰鮮肉。（資料圖片）

正宗上海生煎皇：鮮肉包改用巴西豬

非洲豬瘟「殺埋到身」，不少採用新鮮豬牛羊肉的食肆，都因食材缺貨，忍痛暫時休市，而繼續做生意的，則要找其他來貨代替本地屠宰鮮用。例如位於銅鑼灣、由前藝人蕭潤邦（Oscar）創辦的「堅信號上海生煎皇」，店鋪主打鮮肉包、小籠包，向來以口感鮮美出名。《香港01》記者今日致電該店，店員陳小姐表示，昨日（15日）已收到總公司通知，聲明店內豬肉菜式，均改為使用巴西冰鮮豬肉，如果顧客查詢，店員會如實告知豬肉來源。

店主蕭潤邦回覆《香港01》查詢時補充，該店在半年前已經陸續轉用巴西冰鮮肉，也算是有準備，因而是次上水屠房停運未對店鋪造成太大影響，而公司管理層亦已經開會商議，並向各分店發出通告，主動表明豬肉來源，令食客放心。他並告訴記者，食肆在轉用冰鮮肉時還是花了許多心機，改變食譜及不斷試味，確保豬肉菜式口感不受影響。

添好運停售豬潤腸粉 老闆麥桂培：去年內地爆豬瘟時已有準備

至於另一名店「添好運點心專門店」，亦因有提前準備而算是避過一劫，人稱「培哥」的添好運老闆麥桂培回覆《香港01》記者指，去年年底內地爆發豬瘟時，已擔心豬肉供應一旦不穩會影饗生意，當時店內豬肉來源已陸續經轉成巴西冰鮮肉，因此此次大部分菜式未受影響。

不過，添好運馳名的豬潤腸粉、豬肚燒賣等名菜，仍然要暫停供應。培哥解釋，為保口感，不會採用急凍豬潤及豬肚，故店內已經即時停售豬潤、豬肚類菜式。

米線連鎖店譚仔及譚仔三哥表示公司一向避免採用活豬貨源，因而是次未受到非洲豬瘟影響。（資料圖片）

譚仔：避免使用活豬產品 豬瘟無影響

至於米線連鎖店譚仔及譚仔三哥，卻在今次活豬斷貨之中未受影響，無論是「懶肉」（腩肉）還是「之忍」（豬潤）都照常供應。《香港01》記者今日向譚仔方面查詢，公司回覆指，譚仔及譚仔三哥表示一向採納「環球採購」，並避免使用活豬產品，表示豬瘟未對貨源產生影響。

除了活豬供應中斷之外，上水屠房停運亦影響活牛供應，位於九龍城的老字號「清真牛肉館」亦受到影響，需要停售馳名菜式「牛肚絲麻醬拌麵」，不過店內招牌牛肉餅，卻因一直採用紐西蘭牛肉貨源，而未受影響，繼續照賣。店員黃小姐表示，今次豬瘟事出突然，店內並未有為食材來貨特別準備：「冇辦法，大家都無得買（新鮮牛肚）。不過下周應該就恢復賣啦。」

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