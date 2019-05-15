【非洲豬瘟】跟住師奶去買餸搶鮮雞　冰鮮排骨加價五成11點賣晒

上水屠房有內地豬隻驗出非洲豬瘟，政府周一（13日）起開始銷毀6000隻活豬，影響豬肉供應，豬肉檔十室九空，導致市民近日無新鮮豬肉食。由於上水屠房要大清洗，連活牛也暫停供應，向來精打細算的香港師奶，近日到街市買餸都叫苦連天。香港01記者於周三（15日）前往觀塘瑞和街市，發現市民紛紛轉食凍肉、雞肉。有市民指這些替代品物價飛漲，連海鮮也不能倖免，「乜都貴咗，好肉赤，但都冇計」。

凍肉店生意增兩成 冰鮮排骨11點賣晒

凍肉店老闆吳先生稱，近日店舖生意額上升約一至兩成，「（市民）多數買雞翼、雞扒，丸類及豬扒的增幅則比較小。」他稱凍肉的供應未受影響，相信短期內仍會有較多市民選購凍肉。家庭主婦葉女士指，這幾天凍肉店擠得水泄不通，「昨日朝早11點打算買冰凍排骨煲湯，點知已經賣曬，平時呢個時間去，仲擺到成座山咁高。」需求上升，價錢亦隨之提高，潘先生拿着一袋冰鮮排骨，說：「平時只需20元，但現在要30元，貴咗好多！」

新鮮雞貴6至7元 「好肉赤」

除了凍肉，市民亦爭相購買新鮮雞。記者到一新鮮雞檔查看，發現店舖門口擠滿顧客，有人更一口氣買了兩隻雞。市民劉先生稱，「平時食開新鮮肉，冇豬肉就唯有買新鮮雞。（近日）有加價，貴咗起碼6至7元。乜都貴咗，好肉赤，但都冇計。」

15日上午，竹絲雞及龍崗雞分別售72元及82元，市民劉先生指比平時貴了6至7元。（黃桂桂攝）

海鮮貴8至9元 市民：無可避免

市民黃女士稱，平時會買豬骨煲湯，沒有新鮮豬肉後會轉買冰鮮豬骨或魚煲湯，「但海鮮都貴咗，鰂魚比之前貴咗8至9元。想買鯇魚煲湯，但下午三、四點已經賣晒，連魚湯都冇得煲。」對於豬肉停售後百物騰貴，市民大感無奈，「無可避免，需求高咗自然會坐地起價，但冇得唔買。」