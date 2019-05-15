【非洲豬瘟】無鮮牛肉供應　華姐清湯腩賣完最後一碗周四起休市

上水屠房上周五（10日）因驗出有內地豬內臟樣本驗出非洲豬瘟，政府宣布關閉屠房並銷毀場內逾6,000豬隻，連帶牛和羊的屠宰也暫停，料下周一（20日）才重開，新鮮豬牛羊肉要到下周二（21日）才可恢復供應。 不少肉檔及食店近日均無牛肉賣，屢次獲得米芝蓮推介的天后「華姐清湯腩」，今日於Facebook宣布，於今晚有限量供應牛腩至售罄，明日起休息至活牛恢復供應。負責人解釋，湯底要用鮮牛肉烹調，所以無法繼續營業，估計停業損失10多萬元，是2003年開業以來，首次在農曆年假及裝修期以外時間停業。

華姐清湯腩負責人今日（15日）於其facebook專頁宣布，限量供應牛腩及於明日起休息。（華姐清湯腩fb圖片）

FB hashtag：#非洲豬瘟惹的禍

位於天后港鐵站附近的「華姐清湯腩」屢獲米芝蓮推介，主要出售牛腩及肉丸粉麵為主，深受食客追捧，不時大排長龍。可是，該店今日（15日）於Facebook專頁宣布，今日限量供應牛腩，並會由明日起休息，直至恢復牛肉供應，告示列明：「因為非洲豬瘟影響，上水屠房關閉、消毒無活牛供應，將於今日限量供應牛腩至售罄，明日（16日）起休息至恢復活牛供應」。店方指現時未知重開日期，籲食客留意ig(instagram) 及Facebook專頁，標籤有「#非洲豬瘟惹的禍」、「#hkfoodie」。

「華姐清湯腩」今日限量供應牛腩食品。（華姐清湯腩fb圖片）

「華姐」負責人：湯底要用鮮牛肉烹調

「華姐清湯腩」負責人黃先生大歎無奈，他說，至今晚9時，店內只餘下數碗分量的牛腩粉麵供應，預計一個小時內全數售罄，只能出售其他麵食，由於湯底要用上鮮牛肉烹調，只好決定於明日起休息，預計下周一重開。黃先生說，明白到屠房關閉清潔而受其牽連，只能接受，現時只能配合政府的做法，「What can I do？（我可以做甚麼？)我都無計，唔通我要佢（政府）賠咩？只能夠配合。」

他又說，日前收到買手通知將會停售鮮牛肉，已預先大量入貨，但貨量只能維持數日，坦言「無諗到時間要咁長。」他又說，麵店在4月3日到4月23日才進行大裝修，剛剛重開，但一個多月後卻受到「非洲豬瘟」影響而再度休息，「今次係農曆年假同裝修以外，首次因供應而休息，之前都只係可能少啲貨出。」

有食客留言表示理解，又有人表示「真無辜」，感到無奈。

華姐清湯腩負責人表示，今日已於店內張貼告示，期望於下周可重開。（受訪者提供）

華姐清湯腩鄰店大利清湯腩店員也說，麵店仍有牛腩存貨，惟貨量有限，售完即止，預計今晚仍可作正常供應，可是往後數天有可能只供應其他種類麵食產品。

上水屠房上周五（10日）因有內地豬樣本驗出非洲豬瘟，政府宣布關閉屠房並銷毀場內逾6,000豬隻，同樣於上水屠房屠宰的活牛羊，亦因屠房關閉而停止供應。（資料圖片）

近日不少專賣牛肉的食店受牽連要停業，如大埔群記清湯腩，也會由明日起至下周一停業；粉嶺聯和墟「群記」牛肉圓豬手店，昨日（14日）下午提早一個半小時關門，由於已無牛肉來貨，今日起暫時休業，待有鮮肉推出才能再度啟市。