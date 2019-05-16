【非洲豬瘟】憂豬同源或受感染荃灣屠房停運　豬農斥：站道德高地

上水屠房有豬隻驗出帶非洲豬瘟病毒需停運逾一周消毒，惟荃灣屠房亦同時宣布停運，引起本地豬農不滿，政府亦發信促屠房持牌人交代停運原因。有屠房股東曾向《香港01》透露，將與上水屠房同步於下周一（20日）重開。 食物及衞生局發言人今日（16日）指，荃灣屠房持牌人於昨日（15日）回信解釋，由於兩個屠房的豬隻來自同一個內地檢疫關口，有機會受感染，因此需停運及消毒，清潔後將盡快重開。食環署回應指，若荃灣屠房持牌人在沒有合理辯解的情況下，未能於消毒後盡快恢復營運，署方會按制度發信警告。 香港農業聯合會主席陳建業認為屠房以消毒為說辭是站在道德高地，又質疑荃灣屠房毋須撲殺豬隻、一星期的消毒時間過長；豬農又透露，正呼籲曾揚言要「車豬出中環」的本地豬農忍耐，相信本周暫不會有任何行動。

上水屠房日前完成撲殺逾6,000隻豬。（資料圖片）

由於上水及荃灣兩個屠房同時停運，本地豬農即使有活豬亦無地方可屠宰，變相令全港活豬供應暫停。政府於前日（14日）與本地豬農會面後向荃灣屠房持牌人發信，促其解釋停運原因。

豬屍被運往埋填區。（資料圖片）

屠房回覆無提及幾時重開 食環：不遵指示或發警告信

食物及衞生局回覆指，持牌人昨日回覆政府稱，由於從5月2日在上水屠房抽取樣本至5月10日上水屠房被宣布為疫區期間的8天，內地供應本港兩間屠房的豬隻均源於同一內地檢疫關口，非洲豬瘟病毒有機會感染屠房，因此荃灣屠房在5月11日完成處理最後一批豬隻屠宰後，在5月12日開始停止運作及進行徹底清潔消毒。惟覆函中未有提及屠房重開日期，持牌人僅表示完成清潔消毒工作後，會盡快恢復運作。

食環署稱，明白持牌人因應非洲豬瘟的情況而決定對屠房加強清洗消毒，已要求持牌人盡快完成有關工作並恢復屠房運作，以配合業界所需及維持本地鮮肉供應。若荃灣屠房持牌人在沒有合理辯解的情況下持續未能遵行有關指示，食環署會按制度發信警告並跟進。

本地豬農本周初與政府代表見面，表達訴求。（資料圖片）

屠房聲稱要消毒 豬農：以此為說辭站在道德高地

香港農業聯合會主席陳建業認為，屠場要消毒的說法無問題，但認為以此作說辭，屠房可算是站在道德高地。他續指，荃灣與上水情況不同的是，荃灣屠房無需強制撲殺全部豬隻，要徹底消毒料僅需兩天時間，他質疑消毒足一星期的做法有待商榷。

有本地豬農曾揚言若屠場繼續停運，會於本周內「車豬出中環」抗議。陳建業指正呼籲豬農忍耐，相信本周不會有任何行動，他們亦正協調本地的飼料供應，由飼料充裕的養豬場調動飼料予有需要的豬場。

荃灣屠房股東之一、荃灣鄉事委員會副主席邱錦平曾向《香港01》表示，料配合上水屠房於下周一重開，不會提早；有業界消息指，荃灣屠房料於本周日起「入豬」，當晚屠宰，翌日早上可恢復活豬供應。