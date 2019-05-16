【復仇者聯盟】Stan Lee真迹下周在港拍賣　藍色Iron Man畫風罕見

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）票房全球大賣，創作復仇者聯盟一眾英雄的正是美國漫畫大師、人稱漫威（Marvel）之父的Stan Lee，他雖然於去年逝世、享年95歲，但有拍賣行收到一套Stan Lee生前最後一次與畫廊合作的作品，全部12幅將於下周一（27日）在香港拍賣，而畫中主角正是「元祖版」的復仇者聯盟英雄：包括鐵甲奇俠（Iron Man）、美國隊長（Captain America）、雷神奇俠（Thor）、變形俠醫（Hulk）、蜘蛛俠（Spider Man）等，而且用色破格，畫風相當罕見，預計可拍得近300萬元。 作品的原收藏家希望，可以借電影熱潮，讓更多人更深入認識Stan Lee的創作世界。

是次的拍賣將會出現Stan Lee生前最後一次與畫廊合作的作品。（李家偉攝）

漫威之父Stan Lee生前與英國倫敦的Halcyon Gallery合作，在2015年推出了9套重新製作及配色、每套12件主要來自80至90年代的Marvel漫畫封面布面手繪畫。作品上有不少美漫迷熟悉的身影，包括變形俠醫（Hulk）、鐵甲奇俠（Iron Man）及蜘蛛俠（Spider Man）等。

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華藝國際（香港）早前收到來自其中一名收藏家的整套作品。華藝國際（香港）現當代藝術部總經理李皓霖指，漫威陪伴不少人的童年，原來的收藏家希望藉電影熱潮，讓更多人見識到Stan Lee更多作品。

李皓霖又提到，是次拍賣的作品相信是Stan Lee生前最後一次與畫廊的合作作品，每一幅繪畫都是由Stan Lee親筆繪畫，而且每套作品的配色都有所不同、每幅都獨一無二。她又特別指出，其餘八套現時都是分拆賣出，是次能夠一次過收藏整套作品，機會難得；這套作品估值由240萬至320萬港元（約30.5萬至40.6萬美元）不等。

李皓霖稱，收藏家希望大家藉電影更了解Stan Lee的作品。（李家偉攝）

▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照▼

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除了Stan Lee的絕版真迹，是次的拍賣品亦有來自香港珠寶藝術家陳世英（Wallace Chan）的作品。是次拍賣會將會有5件陳世英出道初期的作品，包括以鈦金屬鑲嵌寶石，造成「太極」造型的「太極形意」吊墜項鏈；項鏈估值高達380萬元（48.3萬美元）。

要一睹以上藝術品的風采，在今月底就有機會。華藝國際去年年底進駐本港，並將於今月25日至27日在香港君悅酒店舉行首個拍賣會。除了以上的作品，亦有其他當代藝術品、瓷器、珠寶等逾300件藝術品都將會在27日當日拍賣。