【Marvel隊長】片頭用呢個方式向Stan Lee致敬　影迷大讚感動！

Marvel Studio 10週年首波巨獻電影《Marvel隊長》（Captain Marvel，台譯：驚奇隊長）昨日（6日）終於上映，Marvel迷各有意見，雖然正式開畫前已經有很多真真假假的傳聞，大家對《Marvel隊長》的人物和整個故事都有一定認識。 （內有劇透︰小心慎入）

內有劇透︰小心慎入

Marvel片頭向Stan Lee致敬，千萬不要錯過！（網上圖片）

由於Stan Lee於去年11月逝世，終年95歲。《Marvel隊長》是Stan Lee逝世後，Marvel Studio首部上畫的電影，事前導演都有預告會在片頭花點心思，向他致敬。當大家正推測是用甚麼方法時，電影上畫後終於有答案。

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原來導演將經典的Marvel Studio的揭漫畫片頭，整個送給Stan Lee，將不同的英雄造型改成歷年Stan Lee在電影中客串的戲份，最後更送上一句︰「Thank you Stan.」不少Marvel迷對此表示感動。此外，觀眾同樣要留意今集他在《Marvel隊長》的客串啊！令人懷念。

《Marvel隊長》首日開畫勁收640萬票房！（網上圖片）

開畫又創紀錄

Marvel首套女超級英雄電影《Marvel隊長》首日開畫勁收約640萬票房，比當年《復仇者聯盟》開畫日6百萬票房更高，撗掃3大票房紀錄：香港史上非續集電影開畫日票房 No. 1、2019香港開畫票房No.1（截至2019年3月6 日），以及打入香港10大史上開畫日票房榜第10位！

全戲最可愛貓貓Goose！（網上圖片）

對於新戲《Marvel隊長》，雖然有粉絲指不算非常好睇，但也不是最差的一部，但其取勝之處是為MCU提供極大的功能性，能讓人串連起MCU中的小伏線。同時都有人指出Marvel隊長在戲中猶如神一般強大，徒手掉走導彈、在爆炸中也絲毫無損，輕鬆虐殺一切對手，令到電影的起承轉合減低，不過正因此才要靠她來對抗魁隆。

典型由弱變強者的超級英雄。（網上圖片）

另外，值得一讚的除了片頭致敬Stan Lee外，導演以插敘手法來介紹《Marvel隊長》，可以令人提高專注度，要是採取了順敘手法來拍攝，反而會成為了《美國隊長》2.0，就如她童年被人看不起、取笑兼奚落，參加訓練時又攀不過旁邊的繩，最終獲得力量成功保護大家，只看文字似乎就會跟《美國隊長》一樣，所以今次都算抵讚。

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