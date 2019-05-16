【復仇者聯盟4】幕後花絮曝光　睇住變形俠醫變大變細最好笑

Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映快將一個月，直到早前獲得羅素兄弟批准，解封「禁劇透令」後，他們跟一眾演員都紛紛上傳拍攝我花絮照片和影片，大增影迷對《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）和《復仇者聯盟4》的回憶！

早前羅素兄弟在Twitter上傳一張《復仇者聯盟3》的幕後照片，圖中「魁隆」正要殺死「幻視」兼搶走他額頭上的心靈寶石，不過左下方的「紅女巫」Elizabeth Olsen卻不似經歷喪夫之痛一樣，而是笑得十分開心，畫面十分搞笑。（羅素兄弟Twitter圖片）

除此之外，昨日網上更流傳多張《復仇者聯盟4》的特效鏡頭對比圖，讓影迷們知道在綠幕前後和加上特效的分別，令人驚嘆製作組技術相當高，成就出一幕幕最好的鏡頭。

點擊觀看更多特效前後對比圖：

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【復仇者聯盟4】總部拍攝原址曝光 防劇透拍完即還原剩返一道門

除了特效對比圖外，官方亦都釋出不少《復仇者聯盟4》的高清劇照，即時換起一幕幕寶貴回憶！

大家着上新制服準備進入量子領域進行時光旅行。（Marvel圖片）

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