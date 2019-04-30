【復仇者聯盟4】Marvel之父客串原因超催淚　Stan Lee對白有洋蔥

「Marvel之父」Stan Lee已於去年11月逝世，享壽96歲，這位創作過無數經典漫畫角色的天才，生平最後一次客串Marvel電影就是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），導演羅素兄弟（Russo Brothers）原先就認定《復仇者聯盟4：終局之戰》是Marvel影業的11年集大成之作，因此也希望讓Stan Lee的客串角色更有意義。

Stan Lee曾客串多部MCU電影。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

以下將論及《復仇者聯盟4：終局之戰》些許劇情

當故事視角轉移到1970年，此時Stan Lee客串的老嬉皮突然出現，並且對着軍營高喊：「要做愛，不要戰爭」，讓許多影迷捧腹大笑，這也就是Stan Lee生前最後的Marvel電影客串，導演羅素兄弟表示這個客串是有意義的，根據「Entertainment Weekly」的報導指出，Stan Lee在年輕時就是引領潮流的人，也是一個嬉皮，導演祖羅素（Joe Russo）表示：「那是個自由戀愛的時代，我們會看到一個嬉皮高喊『要做愛，不要戰爭』。我們當時思考，Stan Lee在70年代看起來會是甚麼樣子呢？」

結果沒想到，過沒多久之後，Stan Lee就此離世，讓兩位導演大嘆可惜，不過該報導也指出，未來Marvel影業（Marvel Studios）也不排除以影片或是照片等形象，繼續將Stan Lee的名號傳承下去。

馬上重溫Stan Lee「快閃」客串MCU畫面▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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