【麻疹爆發】衞生署剔除疫苗反應所致確診個案　累計減至73宗個案

衞生署衞生防護中心今日（16日）就一宗之前已確診的麻疹個案作出修訂，個案中的兩歲女童在4月10日確診麻疹，中心指她的呼吸道樣本只對疫苗相關麻疹呈陽性反應，並非感染麻疹，連同另一宗相同個案，本港今年截至今日（16日）下午4時，累計麻疹個案降至73宗。 中心又表示，為菲律賓外籍家庭傭工而設的灣仔入境事務大樓驗血測試站，今日抽取了57個相關血液樣本，會再通知個別參加者檢測結果。

女童出疹由疫苗病毒株引致

衞生防護中心表示，截至今日下午4時無新增麻疹個案，又澄清4月10日公布的兩歲女童確診麻疹個案，其呼吸道樣本經進一步檢測後，證實對疫苗相關麻疹呈陽性反應，是由麻疹疫苗病毒株引致，因此不屬於麻疹確診個案，僅列作疫苗相關個案。

連同另一宗於4月5日公布、涉及一名14個月大男童的個案，同樣屬疫苗相關個案，本港今年暫錄得73宗麻疹確診個案。

共抽取57個菲籍傭工血液樣本作化驗

此外，衞生防護中心今日在灣仔入境事務大樓設立驗血測試站，為在本港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供麻疹血清驗血先導服務，目標合共為約200名傭工進行血清測試。驗血站今日抽取了57個相關血液樣本，中心會個別通知參加者其檢測結果。先導服務明日（17日）將繼續。

至於位於香港國際機場接種站，今日截至下午6時共有31人接種麻疹疫苗，每日接種麻疹疫苗數額仍然維持600劑。