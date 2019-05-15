【麻疹爆發】衞生署明起灣仔入境處設驗血測試站　為200菲傭驗血

麻疹近日又爆發，衞生防護中心今日（15日）公布，為了進一步掌握在港工作的菲律賓外籍家庭傭工對麻疹的整體免疫力，衞生署會延長針對他們的驗血先導服務，將於明日（16日）及星期五（17日）在灣仔入境事務大樓設立驗血測試站，為在本港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供麻疹血清驗血服務，目標合共為約200名傭工進行血清測試。

衞生署將於明日及後日在灣仔入境事務大樓設立驗血測試站，為菲傭進行驗血。（資料圖片）

會為無抗體測試者接種麻疹疫苗

衞生署指，會個別通知參加者其檢測結果，並會為對麻疹抗體非呈陽性的參加者接種麻疹疫苗。當局將於明起一連兩日上午10時至下午1時，以及下午2時至下午5時，在灣仔入境事務大樓地下的驗血測試站設立相關服務。

防護中心又指，在香港國際機場實施的防控麻疹措施，機場疫苗接種站今日截至下午六時為33人接種麻疹疫苗，中心所設的接種站仍會維持每日600劑麻疹疫苗投入服務，現時累計已為8,447人進行接種，此外，截至下午4時，今日暫未錄得新增麻疹個案。

中心指，目標合共為約200名傭工進行血清測試。（資料圖片）

上月底，衞生署表示會開展一項驗血先導服務，於機場驗血測試站的指定日子和時段，為來港或回港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供麻疹血清測試，目標合共為約200名傭工進行測試。