【Chewbacca逝世】星戰Peter Mayhew回歸原力　韓索羅忠實戰友

「願原力與你同在」,在著名電影《星球大戰》飾演朱兒(Chewbacca)而聞名的演員梅休(Peter Mayhew)周二(4月30日)逝世,終年74歲,他的官方Twitter周四(2日)公布這項令人傷感的消息。

飾演朱兒聲名大噪

梅休的家人周四(2日)在Twitter公布消息,梅休周二(4月30日)在德州北部的家中與世長辭,未能度過5月4日的「星球大戰日」(Star Wars Day)。帖文指他逝世時家人陪伴在身邊,並無透露死因。並無透露死因。

梅休生1944年5月19日在英國出生,身高220厘米的他在1977年被相中飾演朱兒一角,其後聲名大噪。電影中,由夏里遜福飾演的韓索羅(Han Solo)與朱兒一直是同生共死的盟友,更是星戰迷眼中的最佳拍檔。

近年梅休年紀漸大,不良於行,不時要以輪椅出入,並在去年7月接受脊柱手術,以提高活動能力。

退居幕後創立慈善基金

電影公司自2015年電影的《星球大戰:原力覺醒》起,找來芬蘭演員Joonas Suotamo接手飾演朱兒,梅休則轉為出任顧問一職。梅休又創立基金幫助有需要的人,例如為最近內戰的委內瑞拉兒童,提供食物及用品。

梅休的家人表示,他的善良心、慷慨及關懷會永遠留在基金會。

回歸原力 「願原力與你同在」

《星戰》世界建基於神秘的超自然力量「原力」(The Force),原力就是生命本身,故事中人們會以「願原力與你同在」(May The Force Be With You)來彼此祝福,而所謂的「死亡」,就被形容是回歸到原力當中。

由於「願原力與你同在」的英文發音,與「May The Fourth」類似,所以有粉絲自定5月第4日為「星球大戰日」,後來更獲官方認可。

