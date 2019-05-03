【Chewbacca逝世】星戰Peter Mayhew回歸原力　韓索羅忠實戰友

「願原力與你同在」，在著名電影《星球大戰》飾演朱兒（Chewbacca）而聞名的演員梅休（Peter Mayhew）周二（4月30日）逝世，終年74歲，他的官方Twitter周四（2日）公布這項令人傷感的消息。

飾演朱兒聲名大噪

梅休的家人周四（2日）在Twitter公布消息，梅休周二（4月30日）在德州北部的家中與世長辭，未能度過5月4日的「星球大戰日」（Star Wars Day）。帖文指他逝世時家人陪伴在身邊，並無透露死因。並無透露死因。

梅休生1944年5月19日在英國出生，身高220厘米的他在1977年被相中飾演朱兒一角，其後聲名大噪。電影中，由夏里遜福飾演的韓索羅（Han Solo）與朱兒一直是同生共死的盟友，更是星戰迷眼中的最佳拍檔。

近年梅休年紀漸大，不良於行，不時要以輪椅出入，並在去年7月接受脊柱手術，以提高活動能力。

Chewbacca逝世：梅休的家人周四在Twitter表示，他4月30日在德州北部的家中與世長辭。（Twitter）

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退居幕後創立慈善基金

電影公司自2015年電影的《星球大戰：原力覺醒》起，找來芬蘭演員Joonas Suotamo接手飾演朱兒，梅休則轉為出任顧問一職。梅休又創立基金幫助有需要的人，例如為最近內戰的委內瑞拉兒童，提供食物及用品。

梅休的家人表示，他的善良心、慷慨及關懷會永遠留在基金會。

回歸原力 「願原力與你同在」

《星戰》世界建基於神秘的超自然力量「原力」（The Force），原力就是生命本身，故事中人們會以「願原力與你同在」（May The Force Be With You）來彼此祝福，而所謂的「死亡」，就被形容是回歸到原力當中。

由於「願原力與你同在」的英文發音，與「May The Fourth」類似，所以有粉絲自定5月第4日為「星球大戰日」，後來更獲官方認可。

（綜合報道）