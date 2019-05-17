星展顧問為求業務達標　瞞銀行接財務公司轉介客戶申請　判囚14月

星展銀行前私人貸款業務男顧問，聲稱因工作壓力大，為求達標，隱暪銀行他的7名貸款客戶，其實是由經財務中介公司轉介，誘使星展批出逾147萬元貸款，並向他發放5萬多元佣金。男顧問早前承認7項欺詐罪，裁判官今（17日）指被告所為令該7名借貸人多向中介支付約26萬服務費，亦影響到他們的還款能力，同時亦令銀行冒更大風險，判即時入獄14個月。

被告葉建明承認7項欺詐罪被判入獄14個月。（資料圖片）

被告葉建明，41歲，承認於2015年7至12月間干犯7項欺詐罪。

借款人額外付26萬服務費

法官判刑時指，被告求情時提到因財務壓力大，他為求達業務指標而犯案。惟法官認為案情嚴重，指被告7個月內7度隱瞞，更教那些客戶如何回答銀行問題才會獲貸款。他形容次數、金額顯示非單一事件，被告角色主動、有計劃犯案，續指他違反誠信，影響金融機構，故應被判囚。

另外，借貸人亦因而要向中介額外支付逾26萬服務費，令他們的財務壓力上升，增加還款困難。法官考慮到被告認罪並已還款，最終判以14個月監禁。

教貸款人對應星展職員

案情指，7人借款人均是收到財務中介的促銷電話後，決定申請貸款，但不久後卻收到葉的來電。葉表示星展正處理他們的申請，並提醒他們，若有星展職員來電，他們要聲稱曾收到星展傳單、曾看過星展廣告，並否認是由財務公司轉介等，最終星展批出了貸款，但這7人亦同時須向中介支付26萬服務費。

中介公司經理亦被控

辯方求情指社會服務令報告正面，被告努力工作，改善生活，同時是盡責的父親。她指被告即時認罪，並已歸還涉案佣金，又透露被告現有穩定工作，受上司讚賞，望法庭處以社會服務令，惟法官沒有接受。

涉事的中介公司前經理吳紹倫亦有被控，他否認串謀欺詐罪受審，案件本月28日處理。

案件編號：DCCC 742/2018