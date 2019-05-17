新復康巴士6月1日登場　周末接載行動不便者往來赤柱、天壇大佛

行動不便人士外出困難重重，運輸署今日（17日）宣布，由6月一日起冠忠無障礙交通服務有限公司會提供專為行動不便人士（包括長者）及其陪同者而設的復康巴士穿梭服務，提供10條醫院路線途經共17間醫院，服務設有固定路線及班次；又會設兩條周末旅遊線，接載行動不便人士到赤柱、天壇大佛及大澳特色景點觀光，該服務需預約。

運輸署今日宣布，由6月1日起，冠忠無障礙交通服務有限公司將會營運復康巴士穿梭服務。（運輸署提供）

周末旅遊線服務需預約

運輸署表示，復康巴士穿梭服務提供10條醫院路線途經共17間醫院，服務設有固定路線及班次，用戶可要求在預設的穿梭巴士站或路線途經的任何安全地點上落車，無需預先登記或預約。另外，為方便行動不便人士在假日到香港有特色的旅遊景點，穿梭服務亦設有兩條周末旅遊路線往來赤柱、天壇大佛及大澳，但此項服務需預約。有興趣的用戶如需查詢，或預約6月1日或以後的周末旅遊路線服務，可致電2979 8777聯絡冠忠無障礙交通服務有限公司。

去年12月，運輸署邀請有興趣及合資格人士就營運復康巴士穿梭服務提交建議書，並經遴選過程後揀選冠忠無障礙交通服務有限公司為服務提供者，以營運運輸署提供的12輛復康巴士。香港復康會營運復康巴士的固定路線服務及電召服務維持不變。