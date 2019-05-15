【盲人工廠】政府建議搬坪石　失明工友無障礙實測：好過屯門塞車

盲人工廠即將重建，盲人輔導會曾安排工友在過渡四、五年間到屯門工作。在工友、學員反對下，教育局早前建議機構使用坪石邨聖公會聖約翰小學。一眾工友以為抗爭有曙光，可惜輔導會至今仍未公布最終定案。 十多位工友、學員及家屬，日前來到校舍及附近一帶視察。雖然學校位置不是最方便，無障礙設施仍有不足，但他們對學校評價普遍正面，「因為多個選擇。」他們希望輔導會盡快公布過渡時期搬至校舍，「一日未有定案，一日都有擔憂（搬遷至屯門），一日都放心唔落。」 社署表示，初步認為校舍可能適合用作盲人工廠的臨時處所，輔導會亦初步接受，但要待留實細節後才會公布最終方案。 攝影：鄧倩螢 攝錄：鄧栢良 剪接：梁震明

有50年歷史的聖公會聖約翰小學，七月即將搬遷至安達邨，八月後將會空置。教育局早前致函立法會議員張超雄，建議學校在盲人工廠重建期間作過渡安排。

工廠目前有204位工友及學員，他們分別是智障人士、精神病康復者、視障人士及聽障人士。一班「用家」很想知道學校是否合適，於是十多位工友、學員及家長，在張超雄協助下，先後兩次到學校視察。

學校首次開放予十多位工友、學員、家長入內參觀。

校舍樓高8層 21間課室

學校分為兩座教學大樓，連天台樓高八層，地下有三個大小不一的操場。學校有21間課室，每間面積約500呎；圖書館、音樂室、多用途活動室等面積更大，達1,000呎或以上，部分卡板間隔更可隨意移動，同一時間最多能容納200名學生。

全校設有三個門口，其中面向清水灣道大馬路的，是以往校車暫時停泊下車的地方。有家長關心安全問題，負責老師表示，以往旅遊巴可以分批停泊門口，學校亦與鄰近其他學校共用屋邨停車場，相信屆時可用作工廠上落貨。

全校只有一部升降機，空間有限，每次載客上限12人，上下班高峰期，200名工友及學員便要分批乘搭。但升降機設有點字按鍵及聲音提示，方便視障人士使用。由於學校未曾收取殘疾學生，故沒有鋪設凹凸引路徑，但地下操場的石柱均圍上軟墊，有工友表示即使撞上亦不怕痛，「工廠都冇呢啲。」

工友認為多用途活動室空間很大，又說只要將地板換成鋼板，便可擺設工廠機器。

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無障礙設施有限 引路徑不完整

學校鄰近坪石邨，距離彩虹港鐵站約十至十五分鐘路程。工友可經樓梯或屋邨商場的扶手電梯，到港鐵站上地面，可是這段基本路程並沒有鋪設引路徑。

從地鐵站走到學校，可以選擇穿過商場平台，再上落天橋，進入學校側門。或者穿過公共交通交匯處走上斜坡，踏入學校正門。

這兩條路線雖然都鋪設引路徑，但並不完整。如有些引路徑在左邊，斷開後卻在右邊。有些引路徑中段有消防栓、石躉，卻沒有提示，令失明工友險些撞上。此外，踏出商場後，有十多米沒有鋪設引路徑，令視障工友突然失去方向，要靠手觸摸或撞上附近花槽來分辨位置。

工友平日會結伴同行，一同上下班，互動提點路面狀況。但視察當日正值假期，行經斑馬綫或交匯處時，人多車多，非常嘈吵，他們難以單靠聲音分辨方向，當有車駛近時，他們仍照樣過馬路，十分危險。

對於無障礙設施不足，「關注盲人工廠重建大聯盟」召集人、視障工友單永生認為，引路徑不完整令視障人士有危險、難找路，建議相關部門及區議會跟進，改善配套，如加設交通燈或調高聲音提示，令他們可獨立自主上班。

工友們要互相提點過馬路，但人多車多，有時險象環生。

近地鐵巴士站 普遍需轉車

盲人輔導會早前安排工廠重建期間，暫遷至屯門盲人安老院。工友及學員強烈反對的其中一個原因是屯門太遠，交通不便。那麼學校是否合適？

住馬鞍山的失明工友苑玲表示，以往只需乘一程巴士便到土瓜灣工廠，需時不多於35分鐘，現在到彩虹需要轉車，需時超過一小時，「唔係好遠，但一來一回差好多，好隔涉，有一定困難。」

工友單義豪表示，他亦要花更長時間轉車才到學校，但認為比屯門好，「寧願接受呢度，好過去屯門，因為會塞車。」家住屯門的工友志成則擔心，下班繁忙時間難上巴士，建議盲人輔導會增設接駁旅遊巴，方便工友轉車。

苑玲（左二）認為土瓜灣工廠位置比學校方便，但志成、永生及義豪（左三至五）認為學校位置算便利，總比去屯門好。

未視察先指不合適 工友要求輔導會盡快公布

據了解，目前盲人輔導會仍未到學校視察。但行政總裁譚靜儀早前接受傳媒訪問時表示，擔心校舍未必適合繼續營運部分工種，部分工人或要轉做其他工種。她又指，大型機器佔地面積較多，重建後的康復服務大樓亦未必能重新設置。

但一班工友對學校評價正面。單永生認為，需要大型機器的部門可設置在地下有蓋操場，或在樓層地板加裝鋼板，增加承重量，大型貨車亦可在停車場分批上落貨，校內的無障礙設施亦容易加裝。

對於過渡安排至今仍未有最終定案，單永生批評輔導會「拖字訣」，認為安置學校設施本身並非工友責任，希望輔導會在六月前盡快交代，「一日未有定案，一日都有擔憂（搬遷至屯門），一日都放心唔落。」

單永生（右）與父親單義豪均認為校舍適合作過渡安排，永生要求輔導會在六月前交代最終方案。

政府提供財政資助及專家評估

發展局今年初推出資助計劃，為成功申請的非政府機構提供上限6000萬元的財政資助，以支援在空置政府用地上展開基本復修工程。張超雄表示，發展局亦已承諾會派工程專家參觀工廠及學校，評估工廠架構、機器重量、學校物料、交通情況、出入口配套等等是否適合。

他批評盲人輔導會未曾派人參觀校舍，卻指校舍不適合，態度保守，認為輔導會應盡快落實學校作過渡安排，「地點適合，有政府嘅錢，又有專家評估，根本𠵱定只係輔導會拖住唔定方案。」

張超雄認同學校設施及交通等各方面均適合作過渡安排，「好過屯門好多倍。」他同時要求勞福局盡快跟進教育局的建議。

社署：輔導會初步接受校舍

盲人輔導會回覆表示，仍未收到政府通知即將空置的聖公會聖約翰小學校舍，可作盲人工廠過渡期之處所。被問到會否支持過渡期間使用校舍，或屯門盲人安老院是否仍在考慮之列，輔導會僅回應，由現在到工廠拆缷重建尚有兩年半時間，任何九龍區合適地點及處所都會考慮。

社會福利署則回覆指，與輔導會正積極於市區物色合適處所作盲人工廠的臨時用址，初步認為位於坪石邨即將空置的聖公會聖約翰小學校舍可能適合用作盲人工廠的臨時處所，輔導會亦初步接受以上述校舍作為臨時處所。

但社署亦強調，有關安排細節及可行性仍在籌劃和商討中，正與相關政策局、部門及輔導會跟進，包括進行各方諮詢工作，需待相關安排落實後，才能公布最終過渡方案。