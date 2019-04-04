【無障礙設施】美孚站盲人引路徑　爭取逾一年仍未啟用

供視障和失明人士使用的引路徑，在很多港鐵站和一般行人路面都有設置，不過卻常被批評未足完善，令有需要人士「舉步維艱」。在美孚西鐵站內同樣有此問題，據區議員表示，站內G出口多年來一直未設引路徑，反映多時後港鐵才答允在3月動工加設，卻指需待至6月才可以正式使用。現時視障人士多會使用另一出口的引路徑，但就需「兜大圈」，因此希望港鐵可以盡快完成相關工程。

過去美孚站G出口沒設引路徑。(深水埗區區議員張永森提供)

深水埗區區議員張永森指，過去接獲一些視障人士反映，指港鐵站G出口不設引路徑，對他們造成不便。「站內A至F出口都有引路徑，惟獨係G出口冇，平日如果要行，佢哋要由F出口搭𨋢上到上到上蓋花園，先可以再行返落去。」張表示，現時路線之下，視障人士除了要走遠路，還需日灑雨淋，他在至少一年前已向港鐵反映相關問題，但對方遲未處理。

現時引路徑表面被蓋住，據知需待至6月才可啟用。(深水埗區區議員張永森提供)

到了今年3月，港鐵方面終開始動工加設引路徑，張認為，現時所見引路徑已成型，但表面鋪上地毯，需待至6月才可以啟用。他對此感到不滿，「爭取咗咁耐，但仲係要等多一段時間先可以用到......港鐵喺規劃上面有甩漏都唔緊要，但到大家反映咗，咁耐都未改善就真係唔抵幫。」他認為，該處人流很多，促盡快完善引路徑，令有需要人士可以使用。