青衣青敬路百級「長命樓梯」礙長者出入　議員促建無障礙設施

青衣區人口日漸老化，區內社區設施不足問題更顯尖銳，例如六七十年代依山而建的青敬路聖保祿村、漁民村，村民平均年齡已達70歲，每日仍需步行近百級「長命樓梯」出入。有立法會議員與運房局局長陳帆落區，要求當局增設無障礙設施，以及加建智能停車場、改善行人過路處設計等，讓青衣成為更宜居社區。

立法會議員麥美娟表示，要爭取在青敬路聖保祿村、漁民村增設無障礙設施，包括建議平整在毗連青衣公園旁山坡，改建成無障礙設施。因兩村均為六七十年代依山而建，出入需要步行近百級「長命樓梯」，惟兩村村民平均年齡已經70歲，不少已經需要依靠拐杖和輪椅出行。

立法會議員麥美娟今日與運房局局長陳帆一起視察青衣區。（受訪者提供）

麥美娟引述運房局局長陳帆回應稱，政府會與相關部門積極研究，在這兩村主要通道加設無障礙設施的可行性。

另外，麥美娟亦建議將青敬路的閒置地，例如政府用地改建為智能停車場，以增加區內泊車位，改善路邊違泊問題及區內停車場租金昂貴的情況。她又建議，有關部門縮短交通燈訊號等候時間，並提出改善該處道路設計。她引述陳帆回應指，會積極跟進，包括安排相關部門再實地視察作進一步研究，加強對道路使用者的安全。