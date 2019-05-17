【HPV疫苗】民建聯引述衞生署：有診所存量與藥廠供貨量不成正比

本港近日發生懷疑水貨HPV九價疫苗（子宮頸癌疫苗）事件，民建聯立法會議員兼衞生事務發言人蔣麗芸及另一議員葛珮帆昨日約見衞生署官員。蔣麗芸引述衞生署官員在會上指出，暫時收到約50名「苦主」求助，懷疑在港接種的疫苗是水貨，涉及公司或診所約有20間。 民建聯透露，衛生署人員巡查被投訴診所，發現部分醫務所疫苗存量與藥廠供貨量不成正比。據了解，是存量多於藥廠供貨量。

民建聯立法會議員蔣麗芸（左）及葛珮帆（右），昨日（16日）就懷疑水貨HPV九價疫苗事件，約見衞生署官員。（陳芷昕攝）

民建聯今日（17日）公布，衛生署官員會面時表示，懷疑提供涉及水貨疫苗的診所約有20間，部分醫務所疫苗存量與藥廠供貨量不成正比，衛生署正展開調查，不排除有人從外地引入水貨疫苗，衞生署正與海關合作跟進。據了解，衞生署人員發現有關診所的疫苗量，多於藥廠供應量。

蔣麗芸又引述衞生署官員稱，至今調查過的醫務所均有正常的貯存儀器，當局仍在調查，正從疫苗源頭跟進，並追查中間有否非法行為，以及有否醫生涉及操守問題，有實質結果會即時公佈。

民建聯收到逾500宗投訴

施政報告提出，下個學年起，衛生署將開始為全港約三萬名小五女生接種HPV九價疫苗，藥廠將按合約確保有足夠疫苗供應予衛生署，衞生署正與海關檢討香港藥物供應機制，打擊水貨疫苗。由於接種疫苗有時間規限，衛生署呼籲已接種疫苗的事主，可到有信譽醫務所接種，並要求職員出示證明文件，證明疫苗為本港已註冊藥物，確保無問題才接種。衞生署提醒市民，若有疑問，可致電衛生署熱線25722068或電郵pharmgeneral@dh.gov.hk查詢。



民建聯提到，至今收到的苦主投訴超過500宗，涉及20間診所懷疑提供水貨疫苗，當中4間診所佔投訴數字九成五，他們要求衛生署及海關加強執法打擊。