【海外醫生】立法會將論免試來港執業　蔣麗芸：建制派大部分支持

醫委會月初通過豁免海外專科醫生實習方案，務求增加海外專科醫生來港從醫的吸引力。民建聯立法會議員蔣麗芸早前提出《2019年醫生註冊（修定）條例草案》，容許海外學歷醫生可免試來港執業，將於5月20日在立法會衛生事務委員會討論。 蔣麗芸今日（17日）表示，已和大部分建制派議員見面，絕大多數表示支持草案；她亦有和病人組織見面，稱社區組織協會幹事彭鴻昌和醫委會業外委員、「關心你的心」主席梅卓能均支持條例草案。但梅卓能接受查詢時直指，「無呢件事，我仍主張有執業試！」但稱可以再就草案詳情商討；彭鴻昌則表示認同草案的原則及方向。 民建聯立法會議員葛珮帆強調，草案不會引入內地醫生，因為草案的先決條件是獲醫管局聘用，而醫管局聘用條件包括操流利廣東話及英語，及至少通過專科培訓中期試，相信醫管局及醫委會可以把關。

民建聯立法會議員蔣麗芸稱，大部分建制派支持草案。（陳芷昕攝）

蔣麗芸稱醫生審批有可參考院校名單

蔣麗芸提到，醫委會有一張「可引述資歷名單」（List of Quotable Qualifications），內有70至80間大學，超過200個可接受課程。她解釋醫管局會參考名單聘請海外醫生，又指醫委會已經有院校科目名單，不需參考新加坡名單，「醫委會都已經有二百幾個（科目），有quotable list（名單），點解我仲要攞新加坡出嚟？」她更表示，新加坡認可院校名單上有4間內地院校，但香港名單中反而沒有內地院校，所以不用擔心會引入內地醫生。

惟醫委會回覆《香港01》，醫委會會根據申請人提交的資料，決定是否接納其海外資格。而「可引述資歷名單」，乃臚列本港註冊醫生可在招牌、信箋箋頭和名片等物件上引述的附加資歷。該名單與有限度註冊申請的審批並沒關係

醫管局回覆指，並沒有參考的院校名單，所有獲醫管局聘請的非本地培訓醫生，需經由專科小組初步篩選，由專責小組進一步確定，並由有關臨床部門進行面試後認為適合聘用。所有申請人均需符合香港醫學專科學院認可的相關資歷要求，並已取得當地的執業註冊。醫管局會為被評定為符合資格的申請者，向醫委會遞交有限度執業註冊申請，並由醫委會確認批准。

民建聯立法會議員葛珮帆提到，免試草案有七大關卡，不會引入質素差的醫生。（陳芷昕攝）

民建聯稱條例草案有七大關卡



民建聯提出的條例草案建議海外醫生如獲醫管局聘用，獲醫委會批予有限度註冊，在醫管局工作不少於5年，並由醫管局證明其工作表現令人滿意，可申請豁免考執業資格試及實習，成為正式註冊醫生。草案本月初已提交律政司審核，預計1至2個月內會有結果。若草案獲律政司許可，發出證書，便會把草案提交立法會主席批准，蔣麗芸預料今年底可在立法會辯論。

葛珮帆提到免試並非「中門大門」，她稱海外醫生仍需要經「七大關卡」，包括獲醫管局聘請的三個關卡，包括至少獲等同醫專認可的中期試專科資格、有3年或以上醫院工作經驗、能操流利廣東話及英語；以及符合醫委會的4個條件，包括已獲醫委會認可的海外資格、有足夠及相關的臨床經驗、在一個認可海外地方的醫學主管當局註冊及具良好品格。

民主黨立法會議員黃碧雲表示，民建聯交條例草案前有責任要求相關機構公開把關機制。（資料圖片／余俊亮攝）

黃碧雲指草案未有清楚提到質素保證

民主黨立法會議員黃碧雲表示，她了解蔣麗芸提出的方案，是為增加誘因吸引海外醫生，但草案中未有清楚提到質素的保證，未有為海外醫生質素把關。她表示，政府有需要要求醫專披露審批詳情，包括可接受的外地考試、院校參考名單等，強調公眾有權知悉把關詳情，而民建聯提交條例草案前有責任要求相關機構公開把關機制。

就條例草案以免試吸引海外醫生，醫管局回覆，對於各項增強人手的新建議均持開放態度，但在採納任何新措施前必定審慎檢視其實際可行性及可持續性，以確保本港公營醫療體系的優良質素和水平。醫委會則表示未有相關討論。