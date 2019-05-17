【同性婚姻】團體批港府遲遲未立反性傾向歧視法：香港得個恨字

在台灣，立法院在今天（17日）中午正式通過同性婚姻註冊合法化，成為亞洲首個同性婚姻合化的地方。香港有不少關注性小眾團體都對此感到鼓舞，但就對香港遲遲仍未就反性傾向歧視法立法感到灰心。 今日適逢「國際不再恐同日」，有團體舉辦活動，認為反歧視法在香港已有足夠討論及共識，批評政府遲遲未考慮將議題帶入議會。

平機會新任主席朱敏健（左二）質疑香港社會氣氛與台灣不同。（李家偉攝）

香港同志不能到台灣註冊

雖然台灣今天通過同性婚姻合法化，但依照台灣現行政策，因港澳並未開放同性婚姻，故港澳同志不能在台灣註冊；且不論是台灣同志要與港澳同志結婚，或雙方都是港澳人士的同性伴侶，都不能在台灣註冊結婚。

雖然是次立法對香港的同性戀者甚少影響，但不少支持性小眾的團體都對台灣的立法院通過修例感到高興。

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岑子杰稱反性傾向歧視早已獲社會共識，批評政府是「易事唔做」。（李家偉攝）

香港彩虹岑子杰：香港七成人撐反歧視立法 批政府視而不見

港大2017年調查，69%受訪港人支持反性傾向歧視立法，50%支持同性婚姻。關注本地同志權益團體香港彩虹發言人岑子杰指，台灣民選政府站在平等的立場通過同性婚姻註冊，然而香港的特首卻只會選擇大爭議的政治議題處理，對已獲本港近七成人支持反性傾向歧視法避而不談，香港只可以羨慕台灣、「得個恨字」。

新任平機會主席朱敏健今提到台灣情況時就指，情況值得參考，但認為香港與台灣的社會氣氛大不同，又質疑香港社會是否已成熟到可以探討婚姻法。岑子杰就認為，香港雖然面積小，但因為台灣的保守市民數目多，相較之下香港就同性婚姻、同性平權等議題整體氣氛實際上比台灣更好，批評政府是「易事唔做」。

張文意直言政府稱社會無共識是「自己呃自己」。（李家偉攝）

女角平權幹事：無共識是推卸責任藉口

關注女同性戀者權益團體「女角平權協作組」幹事張文意亦指，對台灣能夠通過婚姻合法感到開心，認為情況值得鼓舞。但她就反觀香港，批評反性傾向歧視法十多年來一直沒有計劃搬上議會。

又提及早前已有民調顯示超過七成民眾贊成性小眾不應被歧視，然而社會上一直卻以「無共識」、「要諮詢」為由推卸責任，是「自己呃自己」。她期望新任平機會主席朱敏健在未來三年能夠做到有成績，莫讓性小眾繼續成為二等公民。

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