【國際不再恐同日】台通過同性婚姻　平機會主席冀港立法推共融

今日台灣立法院通過同性婚姻合法化，適逢是性小眾權益近年備受關注，適逢國際不再恐同、跨性別與雙性戀日（IDAHOT），全球各地都有活動，香港多個關注性小眾權益團體今（17日）在銅鑼灣擺放街站，提升公眾對性小眾的認識。 新任平機會主席朱敏健今（17日）首次以主席身份出席活動，他稱日後會朝立法方向在就業、教育等三個範疇作出推進令香港逐步成為共融多元的社會。惟被問到同性婚姻議題時，他就質疑香港社會是否已成熟到可以探討婚姻法。

街站以「旗」視性多元為題，展出不同性傾向及性別認同的旗幟。（李家偉攝）

1990年今日 同性戀剔出疾病分類

為紀念1990年5月17日世界衛生組織將同性戀從疾病分類中刪除，自2005年起的5月17日都被選為國際不再恐同、跨性別與雙性戀日（IDAHO+）；香港彩虹、午夜藍、大專同志行動等多個關注性小眾權益團體，今天（17日）藉機會在銅鑼灣設街站，冀提升公眾對不同性小眾的認識。

是次街站的主題為「『旗』視性多元」，主辦團體在場內擺放多個代表不同性傾向的及性別認同的旗幟，包括「無性別」、「雙性人」、「泛性戀」等，讓公眾參閱。

朱敏健發言時指，上任後希望可以以「先易後難」的做法，逐步令香港成為更共融多元的社會。（李家偉攝） 朱敏健：香港平權多年無進展 廉署前執行處長朱敏健今年3月獲委任為平機會主席，今天（17日）首次以主席身份出席支持同志平權活動。他在發言時指，在自己讀書的年代不論社會、社交層面上都難以接觸到性小眾，相信當年不少性小眾都有受壓迫的情況。他提到，現時社會上愈來愈多人參與平權運動，討論亦有增加，但香港多年來卻只流於各自表述，平權上卻是「一啲進展都冇」。 朱敏健續指，上任後希望可以繼續分析研究有關議題，期望可以做實事，以「先易後難」的做法，聚焦在就業、教育及公共設施服務三個爭議性較低範疇，透過以立法程序，令香港逐步成為共融多元的社會。

在台灣，立法院在今天中午正式通過同性婚姻註冊合法化，成為亞洲首個同性婚姻合化的地區。朱敏健稱，台灣案例有參考價值，然而香港與台灣的社會氣氛大不同，質疑香港社會是否已成熟到可以探討婚姻法。他又認為，同性婚姻議題必須先廣泛諮詢，在獲廣泛共識後以香港的途徑處理以上的議題。

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