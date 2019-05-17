香園圍公路通車　粉嶺學生忐忑：可減少遲到　憂內地客湧港

香園圍公路將於本月26日早上8時正式通車，公路接駁粉嶺公路，連接沙頭角、坪輋、香園圍和打鼓嶺等地方，有望疏導北區交通之餘，市民亦更方便到粉嶺。 有在粉嶺讀書、居住在坪輋的中二學生表示，平日早上粉嶺公路經常擠塞，在迴旋處可塞車30分鐘，稍遲出門遇上塞車就會遲到，故此需提早出門。她認為，公路通車後可分流車輛，有助紓緩擠塞；但同時擔心，一旦香園圍邊境管制站開通，或能粉嶺受內地客滋擾。 粉嶺現時亦有小型商場，有在粉嶺中心經營時裝店的店東認為，即使口岸開通，亦無助生意，因為內地旅客習慣到上水等地方購物，直言：｢新田購物城都無人去啦！｣

香園圍公路將於本月26日通車。（黃偉倫攝）

居住在坪輋、現於粉嶺就讀中二的劉同學表示，過往不時因粉嶺公路塞車而遲到，幾乎每兩周遲一次。她續指，星期一至五的早上7時30分後，粉嶺公路就不時擠塞，迴旋處可塞約30分鐘，平時上學最快半小時可達，但嚴重塞車時，隨時花逾一小時。她表示，為免受到影響，通常會提早30分鐘出門，｢有呢啲經歷﹙遲到﹚，就會預早啲時間｣。

粉嶺學生：曾於區內被行李篋碌過腳指

對於香園圍公路即將通車，劉同學認為有助疏導交通，有分流作用，減少遲到。不過其住在上水的朋友廖同學擔心，會有更多遊客到粉嶺，尤其近3年已見有增加跡象。她續指，過往在粉嶺都有內地客霸佔街道，隨地打開行李箱，更受到影響，｢俾啲篋碌過腳指，好痛。｣

2. 粉嶺中心是位於粉嶺的小型商場，有較多獨立小店。（黃偉倫攝）

劉同學亦擔心，隨著內地客增加，可能令粉嶺僅存的小店結業，變成藥房、金舖，｢梗係唔開心，由細到大喺度長大，內心會唔捨得。｣

居住在上水的張太的子女於粉嶺上課，她表示，現時粉嶺的旅客較上水少，但擔心蓮塘/香園圍口岸年底通關後，內地旅客經香園圍公路進入粉嶺，會令粉嶺變成｢另一個上水｣，大量藥房進駐，大批內地客到訪，但又無法阻止。

香園圍公路通車後，北區市民可更方便到上水；管制站啟用後，內地遊客亦更易到訪。不過在粉嶺中心經營時裝店的李小姐表示，未必有助其生意，店舖本身顧客主要為當區居民，內地人僅佔約一成。

李小姐於粉嶺中心經營時裝店，她認為公路無助生意。（黃偉倫攝）

李小姐認為，內地人始終傾向到上水購物，當區較多藥房、藥妝店，而且交通較為方便。她又笑言：｢新田購物城都無人去啦｣，相信粉嶺都不會被｢攻陷｣。

對於會否擔心加租，她認為商場人流不升，就不會有影響，但假如有增加趨勢，就相信必然會加租，現時只能｢睇定啲先｣。

丘太與家人在粉嶺商場經營鞋店20多年，她坦言過去廿多年租金升逾兩倍，由2萬多元，加至近7萬元，惟商場人流一直不多，近年連周末都不見熱鬧。她期望公路及管制站開通後，可帶旺商場，改善生意。